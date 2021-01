Víťaz Tour de France Pogačar dostane ako výsadu vakcínu proti COVID-19 medzi prvými

Úradujúci šampión cyklistickej Tour de France Slovinec Tadej Pogačar bude jedným z prvých športovcov, ktorých zaočkujú vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Jazdci a zamestnanci stajne UAE Team Emirates sa podrobia vakcinácii ešte pred začiatkom sezóny 2021.

Platí to aj pre Talianov Diega Ulissiho či Mattea Trentina, Nóra Alexandra Kristoffa, Kolumbijčana Fernanda Gaviriu či čerstvú poľskú posilu z Bora-Hansgrohe Rafala Majku.

Čínska vakcína

Vakcínu vyvinutú čínskou spoločnosťou Sinopharm CNBG už schválilo Ministerstvo zdravotníctva v Spojených arabských emirátoch, kde sídli tím World Tour UAE Emirates. V najbližších dňoch zaočkujú dovedna 27 pretekárov a 32 členov obslužného tímu tejto elitnej cyklistickej stajne.

„Tím UAE Emirates je nesmierne hrdý na úsilie, ktoré vyvinuli kompetentní na všetkých úrovniach v boji s pandémiou COVID-19 s cieľom vrátiť život do normálu,“ uviedol šéf tímu UAE Emirates Mauro Gianetti.

Zrušené preteky

Sezóna na elitnom okruhu World Tour v roku 2021 v cestnej cyklistike sa začne až v posledný februárový týždeň pretekmi Okolo Spojených arabských emirátov.

Tradičné januárové preteky v Austrálii Tour Down Under boli zrušené vzhľadom na zložitú situáciu s karanténou pre športovcov, ktorí zavítajú do Austrálie.

Medzinárodná cyklistická únia (UCI) verí, že sezóna 2021 prebehne vo väčšine prípadov v pôvodných termínoch na rozdiel od roku 2020.