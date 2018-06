Víťaza G-skupiny na MS vo futbale 2018 môže určiť kritérium fair-play aj žreb

NIŽNIJ NOVGOROD 25. júna (WebNoviny.sk) – „Hra Angličanov na futbalových MS 2018 v Rusku po 52 rokoch bolesti napĺňa fanúšikov Albiónu nádejou,“ napísal po nedeľňajšom vysokom víťazstve zverencov trénera Garetha Southgata nad Panamčanmi (6:1) v G-skupine „mundialu“ web kilburntimes.co.uk.

Anglicko je jedno z príjemných prekvapení svetového šampionátu. V úvodných dvoch dueloch proti Tunisku (2:1) a spomenutej Paname predviedlo skvelé výkony a pridalo aj veľa gólov.

Kouč Southgate však po nedeľňajšom poltucet v sieti Panamy v Nižnom Novgorode nebol úplne spokojný. „Nepáčil sa mi náš vstup do stretnutia ani koncovka duelu. Myslím si, že v strede poľa sme boli celkom dobrí, ale poznáte ma, som hyperkritický. Zvláštne, že to takto cítim, keďže triumf nad Tuniskom som si užíval. Možno to bolo aj pre napätie a skutočnosť, že sme o ňom rozhodli až v nadstavenom čase,“ povedal 47-ročný rodák z Watfordu pre BBC Sport.

Reprezentanti z „kolísky futbalu“ sa v záverečnom vystúpení v „géčku“ stretnú s Belgičanmi. Bude to priamy súboj už dvoch istých postupujúcich o prvenstvo v skupine. Oba tímy majú na konte po šesť bodov aj identické skóre 8:2.

Už teraz je jasné, že v prípade remízy dôjde k zaujímavej situácii – víťaza skupiny určí až kritérium fair-play alebo dokonca žreb pod dohľadom organizačného výboru Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

„Za stavu 5:0 sme sa bavili o dôležitosti strelenia šiesteho gólu, aby sme boli na čele skupiny, preto nás sklamal inkasovaný gól. Pre sebavedomie je fajn, že vieme strieľať góly. V štandardkách sme boli nebezpeční, čo je potešujúci faktor. Chceme si udržať priaznivé ´momentum´, budeme rozmýšľať, ako najlepšie poskladať mužstvo do zápasu proti Belgicku, pretože sa črtá šanca pre hráčov, ktorí neodohrali mnoho minút. Túžime však po víťazstve, takže nás čaká ťažké rozhodnutie,“ poznamenal Southgate.

Angličania strelili viac ako štyri góly v jednom zápase na majstrovstvách sveta po prvý raz od finálového duelu v roku 1966, vtedy dosiahli na zatiaľ jediný titul po víťazstve nad Nemeckom 4:2.

Kane napodobnil Flowersa

Dvadsaťštyriročný Kane sa stal len druhým anglickým reprezentantom, ktorý na MS skóroval v prvých dvoch zápasoch Anglicka. Napodobnil Rona Flowersa zo šampionátu v roku 1962. Najmladší kapitán na MS 2018 Kane sa proti Tunisku a Paname strelecky presadil dovedna 5-krát (2+3).

Tiež je prvým Angličanom s minimálne štyrmi gólmi na konte od MS 1990, vtedy sa to podarilo Garymu Linekerovi. Napokon Kane ako tretí Angličan dosiahol na svetovom šampionáte hetrik – pred ním to dokázali Geoff Hurst (1966) a spomenutý Lineker (1986).

„Je to fantastické, som veľmi hrdý na chlapcov. Jednoducho si to tu užívame. Pracovali sme na štandardkách a na spôsobe, akým hráme. Všetko zatiaľ vychádza. Je super, že sme si už zaistili postup a skvelé, že sme to dokázali takýmto štýlom. Fanúšikovia sú úžasní. Musíme veriť, že môžeme ísť až do konca, ale cesta je dlhá. Pred nami je ešte množstvo práce, musíme sa držať nášho plánu. Do zápasu s Belgickom pôjdeme s jednoznačným cieľom zvíťaziť,“ netají ambície Angličanov Harry Kane.

