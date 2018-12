Víťaza Tour de France 2018 Gerainta Thomasa ocenia Radom britského impéria

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) – Víťaz tohtoročných cyklistických pretekov Tour de France Geraint Thomas dostane na Nový rok vyznamenanie Rad britského impéria OBE. Tridsaťdvaročný rodák z Cardiffu sa v júli stal prvým Walesanom a tretím Britom, ktorý triumfoval na najslávnejšom cyklistickom podujatí na svete.

Preteky vo Francúzsku po šiesty raz za posledných sedem rokov ovládli jazdci tímu Sky, pred Thomasom vyhral štyrikrát Christopher Froome a pred ním raz aj Bradley Wiggins.

„Je to úžasná pocta. Tento rok bude vždy pamätným pre to, čo som dosiahol na Critérium du Dauphiné a predovšetkým na Tour de France. Som vďačný každému, kto prispel k mojim úspechom. Veľmi sa teším na rok 2019, ako tím chceme napísať ďalšiu kapitolu do histórie,“ cituje Thomasa portál cyclingnews.com.

Geraint Thomas je už držiteľom titulu MBE z roku 2009 za úspechy v dráhovej cyklistike na OH 2008 v Pekingu.