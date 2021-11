Víťazný film festivalu Jeden svet 2021 je Nová šichta – dokument o baníkovi, ktorý sa odhodlal stať programátorom

Hybridná verzia festivalu Jeden svet prilákala rekordné množstvo divákov z celého Slovenska. Dokumentárne filmy 22. ročníka si pozrelo viac ako 15 000 divákov, vrátane žiakov a žiačok stredných škôl. Víťazný film Nová Šichta režiséra Jindřicha Andrša si môžu pozrieť v rámci festivalu online na stránke www.jedensvet.sk/filmy/nova-sichta alebo www.daFilms.sk . K dispozícii bude 24 hodín – od piatku 12:00 do soboty 12:00. Vďaka špeciálne upraveným projekciám ho budú môcť vidieť aj zrakovo a sluchovo znevýhodnení diváci. Okrem toho bude Nová šichta súčasťou programu Jeden svet v regiónoch, napríklad v Liptovskom Mikuláši, Prievidzi, vo Vranove nad Topľou, v Humennom, v Bánovciach nad Bebravou, Ružomberku, v Žiline či Trnave.

Cenu za najlepší film Jedného sveta tento rok odovzdali herci Divadla bez domova. Počas záverečného ceremoniálu odohrali divadelné predstavenie Sny, v ktorom rozpovedali svoje vlastné sny a túžby.

„Vnímame priebeh tohto ročníka festivalu tak trochu ako splnený sen, preto sme sa aj rozhodli uzavrieť celé podujatie divadelným predstavením o snoch,“ hodnotí výkonná riaditeľka Eva Križková. „Nielen, že sme sa na rozdiel od minulého roka mohli opäť stretnúť s našimi divákmi v kinosálach, ale podarilo sa nám ho priniesť aj k divákom so sluchovým a zrakovým znevýhodnením, seniorom, cudzincom, migrantom a ľuďom bez domova. Na základe spätnej väzby od našich divákov vieme, že výzva obsiahnutá v téme festivalu, „Buďme v kontakte!”, padla na úrodnú pôdu. Prostredníctvom filmových zážitkov sa im podarilo nadviazať kontakt nielen so vzdialenými svetmi, ale tiež s novými rozmermi seba samých, či medzi sebou navzájom pri stretnutiach v kinosálach.”

Víťazným filmom je Nová šichta

Dôležitou súčasťou festivalového programu je súťaž dokumentárnych filmov Slovensko a Česko za ľudské práva. Každoročne upozorňuje na to najlepšie v našom regióne a zároveň je zrkadlom aktuálnych tém rezonujúcich u nás. Hlavnú cenu získal film Nová šichta režiséra Jindřicha Andrša. „Nikto mi nedal šancu ukázať, čo viem. Pripadám si ako krtko, ktorý bol 25 rokov zahrabaný pod zemou. Teraz sa dostal von na svetlo a z neho oslepol. Začínam sa rozhliadať. Nebolo ani také ťažké naučiť sa programovať, ako presvedčiť personalistov na trhu práce, že zvládnem takúto zmenu,“ hovorí Tomáš Hisem, ústredný protagonista filmu.

O víťaznom filme rozhodovala medzinárodná porota v zložení: režisérka Maia Martiniak, medzinárodná distribútorka AnjaDziersk z nemeckej spoločnosti Rise and Shine World Sales a študent Filozofickej fakulty UK, ktorý sa intenzívne zaujíma o medzikultúrny dialóg a je filmový nadšenec Alaaddin Uslu. Ocenili „intímnu prácu s kamerou, citlivú réžiu a úprimný portrét hlavného protagonistu. Zároveň vnímame, že dôveroval filmovému štábu, dovolil nám vstúpiť do etapy jeho života a byť jej súčasťou. Cítime jeho frustráciu, vytrvalosť, a nakoniec šťastie. Veríme, že jeho život môže byť inšpiráciou pre mnohých ľudí súčasnej doby, ktorí to nemajú v živote ľahké a dáva nám to silu v to, že zmena je možná v každej minúte nášho života.“

Podľa poroty: „Nikdy nie je neskoro začať od znova. Niekedy zmeníme život sami, inokedy nás život k tomu donúti. A v istej chvíli môžeme mať pocit, že nemáme na výber. Hlavný protagonista víťazného filmu zažíva nečakaný zvrat v jeho živote a musí sa vybrať úplne novou cestou. Nebojuje iba so svojím osudom, ale aj so spoločnosťou, ktorá mu nedáva veľa šancí na nový začiatok. Vo filme prežívame jeho úspechy, aj pády. A inšpiruje nás jeho dôvera v možnosť zmeny. V závere filmu cítime nádej a držíme mu palce, že rovnako ako jeho obľúbený futbalový tím, vyhrá tento životný zápas.“

Víťaz si prevzal plastiku od slovenskej sochárky Márie Tóthovej a po prvý raz aj finančnú odmenu v hodnote 2000 eur. Dostane tiež možnosť zúčastniť sa na slovenskej časti medzinárodného workshopu Dok.Incubator. Súťaž dokumentárnych filmov Slovensko a Česko za ľudské práva tento rok umožnilo Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva.

Špeciálna cena medzinárodnej poroty

Okrem hlavnej ceny porota udelila aj špeciálnu cenu režisérke filmu Čiary, Barbore Sliepkovej.

„Je to urbánna symfónia, kompozícia poetických obrazov popisujúcich mestský život, v ktorých môžete cítiť ťarchu mesta v kontraste s jeho rytmom a krásou. Osamelosť ľudí, ktorí v ňom žijú, je obohatená o výraznú zvukovú vizualitu a emócie.“ Vizuálna esej o osamelosti mestského človeka inšpirovaná slovenským konceptuálnym umením a fotografiou mala na Jednom svete slovenskú premiéru. Od 11. novembra si ju môžu diváci pozrieť v slovenských kinách.

Jeden svet bol aktívny aj na školách

Počas festivalu sa uskutočnilo 6 online školských projekcií a odborných diskusií, na ktoré sa prihlásilo 4069 študentov a študentiek z 99 škôl. Vďaka virtuálnemu formátu sa do sledovania školských projekcií zapojilo 52 miest a obcí. Študenti a študentky sa aktívne zapájali do diskusie prostredníctvom interaktívneho online nástroja Sli.do. Diskusií sa zúčastnila aj spoluautorka filmu Tieňohra, Eefje Blankevoort a protagonista filmu, ktorý vystupuje pod pseudonymom SK. Na rozdiel od svojich rovesníkov neštuduje, ale uteká pred nebezpečenstvom v Afganistane a snaží sa dostať do Západnej Európy.

Jeden svet vo svojom programe myslel na všetkých. Kým plne zaočkovaní si mohli vychutnať atmosféru živých a pritom bezpečných premietaní, pre ostatných bola pripravená plnohodnotná online alternatíva. Bratislavské projekcie, obohatené o stretnutia s filmármi a ďalšie špeciálne bonusy, sa uskutočnili v kinách Lumière, Mladosť a Klap Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, v kultúrnych centrách Nová Cvernovka a A4 – priestor súčasnej kultúry a na Filozofickej fakulte UK. Do online priestoru prenášal Jeden svet filmy v spolupráci s platformou daFilms.sk.

Divákom so sluchovým a zrakovým znevýhodnením sprístupnil Jeden svet svoj program v spolupráci so spoločnosťou Teledata a Katedrou translatológie UKF v Nitre. Tlmočenie diskusií do posunkového jazyka zabezpečilo Centrum kultúry pre nepočujúcich Myslím.

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa konal pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a Európskej komisie. Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavným organizátorom je nezisková organizácia Človek v ohrození. Projekt Jeden svet bez bariér podporila Nadácia mesta Bratislavy. S prekladmi festivalu pomáhali Katedra translatológie UKF v Nitre a študenti prekladateľstva Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Organizátori festivalu mohli vďaka spoločnosti rychlotest-covid.sk pravidelne chodiť na PCR testy a aj takýmto spôsobom sa starať o bezpečnosť divákov.

