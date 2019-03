Víťazný víkend Parisa v Kvitfjelli, na Svetovom pohári triumfoval v super G

KVITFJELL 3. marca (WebNoviny.sk) – Taliansky zjazdár Dominik Paris má za sebou víťazný víkend v Nórsku. Po sobotňajšom zjazde ovládol aj nedeľňajší super G v rámci Svetového pohára alpských lyžiarov v Kvitfjelli.

Úradujúci majster sveta v super G z Aare triumfoval s náskokom 43 stotín sekundy pred Nórom Kjetilom Jansrudom.

Bendik nedokončil preteky

Tretí skončil s mankom 60 stotín Švajčiar Beat Feuz. Svoje zastúpenie v 68-člennom štartovnom poli malo aj Slovensko zásluhou Martina Bendika, ktorý však preteky nedokončil.

Paris si pripísal štrnásty triumf v pretekoch SP v kariére, z toho tretí v super G. Dvadsaťdeväťročný Talian prevzal líderskú pozíciu v hodnotení super G v SP, aktuálne má náskok 44 bodov pred Rakúšanom Vincentom Kriechmayrom a 63 bodov pred Nórom Aleksandrom Aamodtom Kildem.

Ostávajú posledné preteky v super G

Do konca sezóny zostáva odjazdiť už len posledné preteky v super G v rámci finálového týždňa v andorskom Soldeu.

„Šiel som viac na limit, než som od seba očakával. Napokon sa to šťastne skončilo. Kopec bol v perfektnom stave a trať bola dosť rýchla. Občas som to prechádzal príliš natesno, ale v super G to tak má byť. Moja východisková pozícia na zisk krištáľového glóbusu v super G je veľmi dobrá, ale prenasledovatelia nie sú ďaleko. V Soldeu to opäť bude musieť byť jazda na plný plyn,“ uviedol Dominik Paris, cituje ho portál laola1.at.

V celkovom poradí Svetového pohára zostal na čele Rakúšan Marcel Hirscher (1408) pred Francúzom Alexisom Pinturaultom (918) a Nórom Henrikom Kristoffersenom (808). Slováci – súrodenci Adam a Andreas Žampovci – figurujú v druhej stovke poradia.