Víťazom oslávenec Verstappen, Vettel z posledného miesta štvrtý na Veľkej cene Malajzie formuly 1

SEPANG 1. októbra (WebNoviny.sk) – Holandský jazdec Max Verstappen triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene Malajzie formuly 1. Pilot tímu Red Bull síce štartoval z tretieho miesta, využil však technické problémy Kimiho Räikkönena a neskôr sa dostal aj cez lídra Lewisa Hamiltona z Mercedesu.

Brtiský líder šampionátu napokon skončil druhý s mankom takmer až trinástich sekúnd, tretí finišoval Verstappenov tímový kolega Daniel Ricciardo s odstupom viac ako 22 sekúnd. Hrdinom dňa bol však Sebastian Vettel na monoposte Ferrari, ktorý po štarte z poslednej priečky obsadil štvrtú pozíciu. Po prejazde cieľom mu ešte zničil formulu kanadský mladík Williamsu Lance Stroll.

Druhé víťazstvo

Verstappen, ktorý v sobotu oslávil 20. narodeniny, sa teší z druhého víťazstva v pretekoch F1. Prvé si pripísal vlani v španielskej Barcelone po preslávenej kolízii dvoch mercedesov z úvodu pretekov. Celkovo je to pre neho deviate pódium v kráľovskej triede motoršportu.

V šampionáte Hamilton zvýšil náskok pred Vettelom na 34 bodov, nasledujúca veľká cena sa uskutoční už o týždeň v japonskej Suzuke. Do konca sezóny zostáva odjazdiť už len päť pretekov. „Gratulujem Maxovi, boli to ťažké preteky. Red Bull bol proste dnes lepší ako my. So situáciou v šampionáte som spokojný, stále je pred nami mnoho práce. Čakajú nás preteky, v ktorých môžeme vyhrať,“ uviedol Hamilton.

Posledná Veľká cena

Nedeľňajšia Veľká cena Malajzie bola poslednou v jej 19-ročnej histórii v F1, predstavitelia okruhu v Sepangu sa rozhodli nepredĺžiť zmluvu, najväčším dôvodom ukončenia pôsobenia bol divácky nezáujem. Preteky sa v Malajzii jazdili nepretržite od roku 1999, aktuálnym rekordérom je so štyrmi víťazstvami Sebastian Vettel.

Ešte pred štartom mal problém Räikkönen a napokon ani nezasiahol do pretekov. Hamilton si na začiatku síce udržal prvé miesto, ale krátko na to sa pred neho dostal oslávenec Verstappen a dokázal si vybudovať dostatočný náskok. Na tretej pozícii sa držal Ricciardo.

Vettel štartujúci z poslednej priečky bol v 21. kole už piaty a po zastávkach v boxoch predbehol aj štvrtého Bottasa. Nemec v službách Ferrari sa míľovými krokmi približoval k tretiemu Ricciardovi, úspešný predbiehací manéver však nepredviedol. Verstappen si v pohode postrážil prvú priečku a víťazstvom oslávil 20. narodeniny.

VEĽKÁ CENA MALAJZIE F1:

Sepang – nedeľa (po 56 kolách)

1. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 1:30:01,290 h, 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes +12,770 s, 3. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull +22,519, 4. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari +37,362, 5. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes +56,021, 6. Sergio Pérez (Mex.) Force India +1:18,630 min

Poradie MS (po 15 z 20 pretekov): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 281 bodov, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 247, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 222, 4. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 177, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 138, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 93

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 503 bodov, 2. Ferrari 385, 3. Red Bull 270, 4. Force India 133, 5. Williams 65, 6. Toro Rosso 52