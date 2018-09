Víťazstvo Jungelsa v prológu Okolo Slovenska malo rekordnú príchuť pre tím Quick-Step Floors

POPRAD 13. septembra (WebNoviny.sk) – Dominantné postavenie cyklistov tímu Quick-Step Floors v popradskom prológu pretekov Okolo Slovenska malo aj rekordnú príchuť. Luxemburčan Bob Jungels dosiahol na 1,6 km dlhej trati v centre Popradu rekordné 62. víťazstvo svojho tímu v tejto sezóne.

Prekonaný vlastný rekord z roku 2015

Znamená to, že pretekári tohto belgického zoskupenia prekonali svoj vlastný rekord zo súťažného ročníka 2015, keď dosiahli 61 triumfov na profesionálnej úrovni na ceste.

Pozoruhodnú cestu za víťazstvami jazdci tímu Quick-Step Floors odštartovali v januári na pretekoch Tour Down Under v Austrálii a priebežne v nej môžu ďalej pokračovať. Na zvýraznenie prekonaného rekordu treba pripomenúť, že momentálne zostáva do konca cyklistickej sezóny 2018 ešte 6 týždňov.

O 62 triumfov sa podelilo 13 pretekárov

Podľa tlačovej správy tímu sa o 62 víťazstiev podelilo 13 pretekárov a dosiahli ich v 17 krajinách piatich kontinentov. V tomto menoslove figurujú triumfy na pretekoch Grand Tour, World Tour, jednorazových pretekoch ako aj viacetapových podujatiach.

„Vyhrať 62 pretekov v jednej sezóne a prekonať historický rekord je úžasný pocit a zároveň veľmi emocionálny moment. Gratulácia patrí všetkým za radom: pretekárom, mechanikom, zdravotnému personálu, sponzorom aj všetkým našim partnerom. Sme jedna veľká cyklistická rodina a každý v nej zohráva dôležitú úlohu. Najlepšie na tom všetkom je to, že sezóna sa ešte zďaleka neskončila a my môžeme ďalej pracovať na napĺňaní našich víťazných plánov,“ povedal šéf tímu Quick-Step Floors Patrick Lefevere.