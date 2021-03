Víťazstvo nad Ruskom trochu upokojí situáciu, vraví bývalý reprezentant Greško

Po dvoch remízach s papierovo slabšími protivníkmi si slovenskí futbaloví reprezentanti napravili chuť a pripísali si premiérové víťazstvo v kvalifikácii o postup na budúcoročný svetový šampionát v Katare.

Paradoxne sa tak udialo proti najsilnejšiemu z tria marcových súperov – Rusku. Mužstvo trénera Štefana Tarkoviča zlepšeným výkonom zaskočilo „zbornú“ a po triumfe 2:1 zamotalo situáciu v kvalifikačnej skupine.

Podľa niekdajšieho slovenského reprezentanta Vratislava Greška trojbodový zisk proti Rusom trošku upokojí napätú situáciu v našom futbale.

Po ďalšej remíze alebo nebodaj prehre by podľa neho vládla veľká nervozita a opäť by sa vynorila tradičná otázka, ako ďalej. „Všetci to poznáme. Úspech je všetkých, neúspech iba jedného. Trošku sa to teraz upokojilo. Budeme sa tak môcť lepšie pripraviť na majstrovstvá Európy a potom sa uvidí, čo príde na jeseň v ďalších kvalifikačných zápasoch,“ uviedol Greško pre Webnoviny.sk.

Diametrálne odlišný výkon

Ako povedal, slovenskí hráči podali v stretnutí kompaktný výkon. Diametrálne odlišný ako predtým na Cypre (0:0) a doma s Maltou (2:2).

Dostali sa navyše do vedenia a nepotrebovali tak míňať energiu na to, aby tvorili a príliš veľa behali. „Ďalším dôležitým faktorom bolo, že sme donútili súpera hrať do šírky. Dlho sa nám to darilo, v závere sme už boli pod tlakom. Pozitívne bolo, že sme nevyrábali štandardky. Mám pocit, že sme celkovo spravili málo faulov,“ dodal 43-ročný rodák z Tajova.

Greškovi sa páčilo, že mužstvo spod Tatier nepôsobilo nervóznym dojmom.