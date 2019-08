Víťazstvo nad Španielskom sa nerodilo ľahko, slovenské volejbalistky na ME predviedli aj „ďakovačku“

Slovenské volejbalové reprezentantky už pred začiatkom európskeho šampionátu hovorili, že kľúčový bude úvodný zápas proti hráčkam Španielska. V piatok ho zvládli nad očakávania a výhrou 3:0 na sety (24, 27, 18) rázne vykročili k svojmu cieľu, ktorým je postup do osemfinále turnaja.

Napriek zdanlivo jednoznačnému výsledku sa víťazstvo nerodilo ľahko a najmä v prvých dvoch setoch rozhodovali maličkosti.

Hráčky sú už sebavedomé

„Bolo veľmi dôležité, že sme zvládli úvodné dva sety. Myslím, že sme si to trošku zbytočne skomplikovali, keďže najmä na začiatku sme spravili veľa chýb. Nemyslím si, že to bolo spôsobené nervozitou, ale predsa len to bol prvý zápas. Potom sme sa však trochu uvoľnili, bojovali sme a zápas sa už vyvíjal v náš prospech,“ vyjadrila sa kapitánka slovenského tímu Barbora Koseková.

Najlepšie bodujúcou hráčkou domáceho tímu bola Nina Herelová, ktorá sa zaskvela 14 bodmi. V rozhovore krátko po skončení duelu načrtla dôvody toho, prečo Slovenky lepšie zvládli prvé dva vyrovnané sety: „Myslím si, že v koncovkách setov máme silné krajné hráčky, ktoré sa neboja razantne zaútočiť. Kedysi sme sa možno trochu báli, ale teraz sme sebavedomé. Uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Tento zápas nám vyšiel, z čoho máme veľkú radosť.“

Podpora tisícov fanúšikov

V základnej šestke dostala priestor aj Mária Kostelanská a trénerovi Marcovi Fenogliovi sa za dôveru odvďačila 11 získanými bodmi. Rovnako ako jej spoluhráčky, aj rodáčka z Považskej Bystrice si pochvaľovala atmosféru, ktorú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu vytvorilo viac než štyritisíc fanúšikov.

„Bolo to fantastické, mala som slzy v očiach, keď som na štadión prišla. Diváci boli úžasní, podporovali nás a boli našim ďalším hráčom na ihrisku,“ skonštatovala 26-ročná smečiarka.

Predviedli aj „ďakovačku„

Po premenenom mečbale sa diváci dočkali aj pekného gesta za strany slovenských volejbalistiek. Tie s nimi predviedli „ďakovačku„, ktorou sa preslávili islandskí futbalisti na ME 2016 vo Francúzsku.

„Tú ‚ďakovačku‘ sme extra nenacvičovali, ale dohodli sme sa, že si pre divákov niečo pripravíme. Pozreli sme si nejaké videá, aby sme sa s nimi čo najjednoduchšie spojili. Neustále nás povzbudzovali a myslím si, že si poďakovanie zaslúžili,“ zhodnotila Koseková.

Zmerajú si sily so Švajčiarkami

Už v sobotu čaká na slovenskú reprezentáciu ďalšie stretnutie v rámci bratislavskej D-skupiny. Zmerajú si sily so Švajčiarkami, ktoré v úvode turnaja podľahli Nemkám 0:3 na sety.

„Vieme, že by to mal byť ľahší súper než bolo Španielsko, ale v takýchto zápasoch netreba nič podceniť. Ešte nemáme konkrétne informácie, vyspíme sa na to a v deň zápasu sa budeme venovať detailnému rozboru,“ dodala Herelová. Súboj sa začne o 20.00 h.