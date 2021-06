Vláda by nemala podceniť prípravu na tretiu vlnu pandémie, Drucker žiada vytvorenie pozície splnomocnenca

Predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker vyzýva vládu, aby nepodceňovala prípravu na tretiu vlnu pandémie. Kabinetu navrhuje, aby vytvoril pozíciu splnomocnenca pre koordináciu úloh pri zvládaní pandémie.

Jeho úlohami by bolo koordinovať aktivity jednotlivých rezortov, spoluprácu so samosprávou a riešenie pomoci podnikateľom. Ako uviedla strana v tlačovej správe, do budúcna by sa tak mohlo predísť chaosu.

Chýbajú nevyhnutné kapacity

„Pýtam sa, aká bude kapacita PCR testovania a trasovania. Ide o kľúčové kapacity pre zvládnutie tretej vlny pandémie. Od nich totiž závisí, či dokážeme udržať otvorenú krajinu, otvorené školy a podstatnú čas normálneho života v chode. Nič z toho nevieme, žiadne cieľové kapacity neboli definované ani verejne posudzované,“ skonštatoval Drucker.

V upravenom COVID automate sú podľa neho len tabuľky, podľa ktorých sa bude zatvárať v prípade šírenia pandémie. „Ale tam nie je nič o nevyhnutných kapacitách, ako nezatvárať,“ doplnil.

Nedostatočné trasovanie

Problémom je podľa predsedu Dobrej voľby aj nedostatočné trasovanie, chýba aj efektívna očkovacia stratégia. Podľa Druckera sa podceňujú schopnosti a možnosti zdravotných poisťovní.

„Oni poznajú pacientov, oni majú marketingové oddelenia, oni majú páky, oni by dokázali navrhnúť a zrealizovať aj motivačné programy. Cez ne vieme motivovať aj všeobecných lekárov. Zdravotné poisťovne by mali byť motivované a štát by s nimi mal urobiť jasné a pevné dohody,“ dodal.