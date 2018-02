Vláda chce podľa ministra hospodárstva Žigu dotiahnuť investorov do slabších regiónov

BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) – V rámci vyrovnávania regionálnych rozdielov chce vláda dotiahnuť investorov aj do oblastí s najvyššou nezamestnanosťou. Nástrojom k tomu má byť podpora investícií formou stimulov. Uviedol to v nedeľu v diskusnej relácii V politike televízie TA3 minister hospodárstva Peter Žiga. S touto politikou vládnej strany nesúhlasí opozičná SaS, ktorá považuje investičné stimuly za škodlivé.

Poskytnutie stimulov investorom

„Z hľadiska makroekonomických teórií sú akékoľvek zásahy štátu do fungovania trhu nie úplne ideálne, ale nežijeme v ideálnom svete. Ak iné krajiny v rámci EÚ poskytujú investičné stimuly, musí ich poskytovať aj Slovensko. Treba upresniť, že SR je jedna z krajín, ktorá poskytuje najmenšie investične stimuly podľa štatistiky Európskej komisie (0,47 % investičných stimulov z HDP).

Ak štát má záujem preferovať niektoré oblasti priemyslu a rozvoj určitých regiónov, tak bude používať investičné stimuly. Máme záujem, aby investori prichádzali na východ Slovenska a do regiónov, kde to treba. Stimuly teda treba poskytnúť investorom, ktorí chcú investovať práve v týchto oblastiach,“ povedal v relácii Peter Žiga.

Opozičná strana SaS považuje stimuly za škodlivé, Slovensku by skôr pomohla k zlepšeniu podnikateľského prostredia väčšia vymožiteľnosť práva a zníženie byrokracie, korupcie a legislatívnej neistoty. V relácii TA3 to povedala poslankyňa za SaS Jana Kiššová. „My vo všeobecnosti považujeme stimuly za škodlivé. Ak jednému subjektu niečo dáte a druhému nie, nie je to spravodlivé.

Nemôžeme stáť na štyroch fabrikách

Stimuly sa dávajú prevažne úspešným spoločnostiam, čo je zlé a navyše sú stimuly u nás aj zle implementované a spôsobujú regionálne rozdiely. Podľa strany SaS ide väčšina stimulov do ekonomicky silných regiónov a nie na východ Slovenska, ako to tvrdí vláda. Výsledkom je, že stimuly idú prevažne do automobilového priemyslu, na ktorý sme si vybudovali veľkú závislosť. Krajina nemôže stáť na štyroch fabrikách,“ oponovala v relácii ministrovi hospodárstva Jana Kiššová.

Minister Peter Žiga v nedeľu zároveň informoval, že vďaka stimulom prišli na Slovensko investori a rozhodli sa tu investovať už aj v slabších regiónoch. Súčasne dodal, že vláda upravila zákon o investičnej pomoci tak, aby vyrovnával práve regionálne rozdiely. Súčasne chce vláda podporovať investície s vyššou pridanou hodnotou. „Ohľadom stimulov robíme všetko preto, aby sme o desať rokov boli v EÚ konkurencieschopní. Firmy, ktoré tvoria vyššiu pridanú hodnotu, si tu musíme v budúcnosti udržať,“ uzavrel Peter Žiga.