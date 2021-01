Vláda chce pri sčítaní obyvateľov zrušiť možnosť hlásiť sa k dvom národnostiam, odborníci sú proti

Odborníci vyzývajú vládu SR, aby pri sčítaní obyvateľstva zachovala ľuďom možnosť hlásiť sa k dvom národnostiam. Výzvu podpísalo viac ako 60 akademikov, výskumníkov a aktivistov v oblasti práv národnostných menšín. V tlačovej správe o tom informoval prezident Inštitútu Mateja Bela (IMB) Ábel Ravasz.

Ako ďalej priblížil, otázku na dve národnosti majú aj ostatné krajiny Vyšehradskej skupiny (V4), teda Česko, Maďarsko a Poľsko, a to už minimálne od predošlého sčítania v roku 2011. Uvedené krajiny podľa neho vyhodnotili takúto metódu skúmania národnosti ako úspešnú, a preto v tom pokračujú ďalej aj v tomto roku.

Posilnenie národnostných menšín

Ravasz zároveň vysvetlil, že očakávaným výsledkom metódy je posilnenie domácich národnostných menšín. V Maďarsku napríklad po zavedení multietnicity vzrástol počet Slovákov z 10-tisíc v roku 1990 na 29-tisíc v roku 2011. Podľa signatárov výzvy by to na Slovensku malo tiež pomôcť všetkým národnostným komunitám.

„O to viac sme zaskočení správou, ktorá sa navyše šíri iba neformálne, o tom, že Vláda SR chce na podnet poslanca Gyimesiho náhle vyradiť túto otázku z dotazníka, a to iba mesiac pred začiatkom sčítania, bez akejkoľvek verejnej diskusie, bez akéhokoľvek odôvodnenia, bez preskúmania dopadov,“ upozorňujú autori výzvy.

Zmena by nikomu neprospela

Navyše by to podľa nich bola zmena, ktorá by nikomu neprospela a zároveň by poškodila všetky menšiny. Dodávajú, že argumenty proti multietnicite, akými je ťažšie spracovanie údajov či nutnosť technických zmien v legislatíve, sú čisto technické, ľahko riešiteľné a nemajú dostatočnú silu na odôvodnenie tejto zmeny.

„Preto chceme požiadať, aby ste nepristúpili k tejto unáhlenej zmene, aby ste si vypočuli argumenty odborníkov, ktorí sa touto témou zaoberajú už dekády, a aby ste neznevýhodnili menšiny iba na základe rýchlo vymyslených argumentov,“ dodávajú signatári výzvy. Slovensko pripravuje pravidelné sčítanie obyvateľstva, s predpokladaným začiatkom od 15. februára. Po prvýkrát je v dotazníku aj možnosť značiť si nielen jednu, ale dve národnosti, takzvaná multietnicita. Podľa odborníkov je to dobrá správa pre ľudí, ktorí majú vzťah k viacerým národnostiam, vrátane ľudí z takzvaných zmiešaných rodín. Tiež pre ľudí s menšinovými koreňmi, ktorí sa zároveň cítia byť aj Slovákmi či pre všetky štandardné národnostné menšiny.