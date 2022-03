Vláda mala podľa Krajniaka presný scenár vývoja na Ukrajine, Slovensko sa vraj dobre pripravilo

Vláda SR mala od Ozbrojených síl SR, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby už pred niekoľkými mesiacmi informácie, aké scenáre hrozia na Ukrajine. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Bezpečnostné zložky podľa ministra informovali „presne do bodky“ aj o scenári, ktorý sa nakoniec naplnil.

Dostatok zásob ropy a plynu

„Vďaka tomu môžem ubezpečiť ľudí na Slovensku, že máme dostatok zásob ropy na to, aby sme vydržali veľmi dlhé obdobie,“ povedal minister. Zároveň má Slovensko podľa neho aj dostatok zemného plynu a jadrového paliva.

„A po ďalšie, podarilo sa nám pripraviť na tú situáciu na hraniciach tak, že SR túto krízu a tie dôsledky vojny zvláda aj v porovnaní s ďalšími hraničnými štátmi s Ukrajinou dobre,“ skonštatoval Krajniak.

Podľa opozičného poslanca Mariána Kéryho (Smer-SD) je situácia na Ukrajine zlyhaním diplomacie a politikov. „Vojna je krajným riešením,“ povedal s tým, že jediným riešením danej situácie sú rokovania.

Kéry kritizoval antiruskú hystériu

Zároveň Kéry kritizoval to, čo nazval „antiruskou hystériou“. Tá sa podľa neho prejavuje napríklad útokmi na biatlonistku Anastasiu Kuzminovú, ktorej brat je poslancom ruskej Dumy alebo zafarbením bratislavského Slavína do ukrajinských farieb. To poslanec odsúdil s tým, že sú tam pochovaní vojaci, ktorí položili životy za oslobodenie Slovenska. „Je tam aj veľmi veľa Ukrajincov,“ doplnil Kéry.

Pokiaľ ide o prístup k vojne, opozičný poslanec vyzdvihol prístup Maďarska, ktoré sa podľa neho stará predovšetkým o seba a svoje záujmy. Slovensko by si z toho malo podľa neho brať príklad. „Odmietam vyzbrojovanie jednej alebo druhej strany,“ dodal Kéry.