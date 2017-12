Vláda na problémy v školstve podľa Pčolinskej zareagovala okresaním rozpočtu o milióny eur

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) – Rok 2017 v oblasti školstva znamenal podľa poslankyne NR SR hnutia Sme rodina Adriany Pčolinskej ďalšiu stagnáciu a prešľapovanie na mieste. Ako povedala v utorok pre agentúru SITA, zmena na čele rezortu sa zatiaľ neprejavila ako skutočná zmena.

„Okrem megaškandálu s eurofondami vláda ani takmer po dvoch rokoch nepredstavila stratégiu ako ďalej. Všetci vieme, že žiadny Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania neexistuje. Vypracovaný návrh pani ministerka takpovediac hodila do skartovačky,“ povedala s tým, že sa teda ide „po starom“, aj keď na stratégii sa vraj stále pracuje.

Nedocenení učitelia

V 21. storočí žiakom na Slovensku podľa Pčolinskej stále chýbajú učebnice. „Deťom so zdravotným znevýhodnením, či s rôznymi poruchami správania a učenia chýbajú asistenti. Školské budovy sú v havarijnom stave. Internáty pre vysokoškolákov tiež. Na školách pôsobí najmä finančne a spoločensky nedocenená staršia učiteľská generácia. Najkvalitnejší mladí ľudia odchádzajú na zahraničné vysoké školy, no naspäť na Slovensko sa už vrátiť nechcú. Výkonnostná úroveň slovenských žiakov v prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti neustále klesá. Rovnako ako ich sebadôvera ohľadom vlastných schopností. Vláda na to zareagovala okresaním rozpočtu pre vzdelávanie na rok 2018 o takmer 70 miliónov eur,“ povedala Pčolinská.

Poslankyňa sa domnieva, že ak vedenie rezortu školstva nie je schopné strategicky posunúť naše školstvo dopredu, mohlo by sa zamerať aspoň na definitívne vyriešenie niektorých čiastkových problémov, ktoré kvária náš systém vedy a vzdelávania.

Aby mali deti dostatok učebníc

„Zvýšiť platy učiteľom. Zabezpečiť učebnice. Opraviť školské budovy. Podporiť slovenských vedcov. Garantovať asistenta pre každé dieťa, ktoré ho v škole potrebuje. Jednoducho povedané – pomôcť ľuďom,“ povedala.

Podľa nej by si po skončení mandátu tejto vlády pani ministerka mohla povedať aspoň toto: programové vyhlásenie vlády sa nám síce naplniť nepodarilo, ale deti majú dostatok kvalitných učebníc a spoločenské postavenie učiteľov sa výrazne zlepšilo.

„Bolo by fajn, keby žiaci a ich rodičia, učitelia a vedci mohli mať na túto vládu aspoň nejakú dobrú spomienku,“ dodala.