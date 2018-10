Vláda nenabrala odvahu na reformy v zdravotníctve a školstve, tvrdí Remišová a rozpočet nepodporí

BRATISLAVA 10. októbra (WebNoviny.sk) – Hoci má vláda stovky miliónov eur v rozpočte navyše, nevie ich efektívne využiť. Tvrdia to opoziční poslanci v reakcii na vládou schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. Podľa opozície totiž síce vláda vyberá výrazne viac od pracujúcich, tí zlepšovanie kvality verejných služieb nevidia.

Rozpočet nepodporuje ľudí

„Nie je to rozpočet hrdej krajiny, ktorá podporuje to najdôležitejšie, čo má, ľudí, ale je to rozpočet neambiciózny a udržiavací,“ uviedla na stredajšej tlačovej konferencii poslankyňa za OĽaNO Veronika Remišová.

Kritizovala, že vláda ani v dobrých časoch nenabrala odvahu na potrebné zásadné reformy v zdravotníctve a školstve. Tieto reformy sa totiž dajú podľa nej robiť iba pri dostatku zdrojov, keď sa ekonomike darí.

Takýto rozpočet OĽaNO podľa Remišovej podporiť nemôže, avizuje však, že jej strana bude k nemu v parlamente predkladať pozmeňujúce návrhy, ktoré budú zohľadňovať priority hnutia.

Dlhodobo zlé hospodárenie štátu

Podľa Remišovej straníckeho kolegu Eduarda Hegera je vládou schválený rozpočet dôkazom, že vláda hospodári dlhodobo zle. „Nevie pretaviť vyššie príjmy do lepších verejných služieb,“ tvrdí.

Na druhej strane sa však podľa Hegera vzhľadom na dynamiku rastu príjmov verejné financie dostatočne nekonsolidujú. Aj keď vláda naplánovala zatiaľ najlepšie saldo verejných financií, zaplatili to ľudia.

„O historicky najnižší deficit sa postarali občania Slovenskej republiky. Otázka je, čo z toho človek má. Ak sa nepretavuje do lepších služieb, je to len chvíľkové potešenie, ktoré pominie,“ dodal.

Vláda ťaží z daní pracujúcich

Ku kritike vládou schváleného návrhu sa pridal aj opozičný poslanec Miroslav Beblavý, podľa ktorého takisto vláda ťaží najmä z rastúcich príjmov z daní a odvodov pracujúcich občanov. Rovnako situáciu vníma tak, že vzhľadom na rast príjmov vláda adekvátne služby neponúka.

Ako doplnila Beblavého kolegyňa zo strany SPOLU, rozpočet by mal byť viac postavený na príjmoch z majetkových a ekologických daní, a nie na príjmoch od pracujúcich. Poslanci, ktorí sú v strane SPOLU, preto podľa Beblavého návrh rozpočtu rovnako nepodporia.