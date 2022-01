Vláda nesúhlasí s novelou Zákonníka práce, má zjednodušiť prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím

Vláda nesúhlasí s poslaneckým návrhom novely Zákonníka práce, ktorým sa má zjednodušiť proces prepustenia zamestnanca so zdravotným postihnutím. Kabinet sa tak stotožnil s negatívnym stanoviskom rezortu práce a sociálnych vecí k tomuto legislatívnemu návrhu.

Kým v súčasnosti má úrad práce a sociálnych vecí lehotu 30 až 90 dní na to, aby odsúhlasil výpoveď zamestnanca so zdravotným postihnutím, od polovice marca tohto roka by mal mať úrad práce na tento úkon len sedemdňovú lehotu.

Neprimerane krátke skrátenie lehoty

Navrhované skrátenie lehoty na sedem dní je podľa rezortu práce a sociálnych vecí neprimerane krátke. „Navrhovaná lehota pre rozhodnutie úradu práce, ktorý u zamestnávateľa nepôsobí a nepozná skutočnú situáciu u zamestnávateľa, má byť rovnako dlhá, ako lehota na prerokovanie výpovede so zástupcami zamestnancov, ktorí u zamestnávateľa pôsobia a vyjadrujú sa k návrhu výpovede pre zamestnanca, ktorého poznajú,“ tvrdí ministerstvo.

Lehota na rozhodnutie úradu práce je navyše ustanovená v kalendárnych dňoch. „Reálne bude mať teda úrad práce na rozhodnutie päť pracovných dní, a prípadne ešte menej, ak do plynutia lehoty pripadne sviatok,“ varuje ministerstvo práce.

Nesystematická novela pracovného kódexu

Legislatívny návrh podľa ministerstva nie je úplný. Upravuje totiž lehotu pre rozhodnutie úradu práce v prvom stupni, ale nezohľadňuje rozhodovanie v druhom stupni Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR v prípade odvolacieho konania.

„Úrad práce bude mať síce ustanovenú lehotu na rozhodnutie sedem dní, ale odvolací orgán sa bude riadiť lehotami ustanovenými správnym poriadkom,“ upozorňuje rezort. Novelu pracovného kódexu považuje za nesystémovú, keďže nerieši udeľovanie súhlasu úradu práce na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím.

Právna úprava chráni pred pracovným pomerom

„V súčasnosti môže trvať prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím až pol roka,“ upozornil ešte začiatkom novembra minulého roka na tlačovej besede poslanec NR SR za hnutie OĽaNO Dominik Drdul, ktorý je jedným z predkladateľov legislatívneho návrhu. Podľa neho ide o neprimeraný zásah štátu do pracovnoprávnych vzťahov.

Súčasná právna úprava podľa poslanca za hnutie OĽaNO nechráni zdravotne postihnutých pred výpoveďou, ale, naopak, „chráni“ ich pred pracovným pomerom. Ak totiž zamestnávateľ podľa Drdula vie, že zamestnanca so zdravotným postihnutím bude vedieť ťažko prepustiť, tak ho do práce radšej ani neprijme. Upozornil na to, že ak úrad práce po novom do siedmich dní nezaujme stanovisko k výpovedi, bude sa to považovať za súhlas s výpoveďou pre zdravotne postihnutého zamestnanca.