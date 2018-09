Vláda o voľbe policajného prezidenta nerozhodla, ministerka Saková uviedla dôvody

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Novela zákona o Policajnom zbore, ktorou sa upravuje spôsob výberu policajného prezidenta, by na rokovanie vlády mala byť predložená na budúci týždeň.

Po stredajšom zasadnutí kabinetu to uviedla ministerka vnútra Denisa Saková. „Boli tam nejaké námietky alebo spätné väzby, čo sa týka odborných definícií v zákone a my sme sa dohodli, že do konca týždňa s pánom premiérom túto tému uzavrieme,“ povedala.

Je potrebné doplniť definície

Podľa Sakovej je ešte potrebné „doplniť definície“ napríklad v prípade problematiky odvolávania policajného prezidenta, konkrétne hlasov potrebných v parlamentnom brannobezpečnostnom výbore.

„Prvý návrh zákona hovoril o dvojtretinovej väčšine, momentálne však po všetkých a zásadných pripomienkach už je to dokonca trojpätinová väčšina,“ vysvetlila ministerka s tým, že ide o ústupok, ktorý vzišiel z medzirezortného pripomienkového konania. Ako dodala, minister bude musieť pri zámere odvolať policajného prezidenta osloviť výbor „s riadnym odôvodnením“.

Kritika z odborných kruhov

Vláda mala novelu zákona o Policajnom zbore SR, ktorá mení pravidlá výberu policajného prezidenta aj šéfa policajnej inšpekcie, pôvodne prerokovať 22. augusta, napokon však tento bod vypustili.

Predseda vlády Peter Pellegrini to odôvodnil tým, že okolo ohlasovaných zmien je stále veľa diskusie a z odborných kruhov zaznievajú kritické hlasy, preto má byť ešte predmetom rokovaní.

Ministerka vnútra následne pripustila, že je potrebné nájsť zhodu na dĺžke funkčného obdobia šéfa polície. Podľa pôvodného návrhu mal byť Prezident Policajného zboru SR menovaný na sedem rokov, pričom by mohol vykonávať funkciu len jedno funkčné obdobie.

Návrh sa však okrem opozície nepozdával ani koaličnej SNS. V súčasnosti ako najpravdepodobnejší model vychádza funkčné obdobie štyroch rokov s možnosťou opätovnej kandidatúry.