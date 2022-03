Ukrajine darujeme vojenský materiál za milióny eur, vláda odklepla aj prítomnosť vojakov NATO na Slovensku

aktualizované 9. marca 14:19

Vláda odsúhlasila prítomnosť zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky. Predsunutú prítomnosť aliancie na Slovensku predložil na rokovanie rezort obrany. Návrh musí schváliť aj parlament. Na Slovensku by malo pôsobiť 2100 vojakov členských krajín NATO a prichádzať by mali začať od 15. marca 2022.

Podľa schváleného materiálu by malo na Slovensko prísť do 600 vojakov z Českej republiky, do 200 vojakov z Holandska, do 100 vojakov z Poľskej republiky, do 100 vojakov Slovinskej republiky, do 400 vojakov zo Spojených štátov amerických a do 700 vojakov z Nemecka. Vojaci NATO budú prednostne využívať priestory v správe Ministerstva obrany SR s možnosťou pôsobenia na celom území Slovenskej republiky.

Predsunutá prítomnosť vojakov NATO na Slovensku bude za účelom preukázať pripravenosť NATO reagovať na bezpečnostné hrozby. „Dňa 24. februára 2022 sa začala masívna nevyprovokovaná vojenská invázia Ruskej Federácie voči Ukrajine. Konflikt na Ukrajine vyvolaný agresívnym konaním Ruskej Federácie je v hrubom rozpore s medzinárodnými právom. Predmetný útok na Ukrajinu zvýšil pocit urgentnosti prípravy posilnenia vojenskej prítomnosti NATO na východnej hranici vrátane Slovenskej republiky,“ uvádza ministerstvo obrany v návrhu s tým, že jedným zo základných prvkov obrannej stratégie NATO je aspekt odstrašenia.

Hegerova vláda v stredu rozhodla aj tom, že Slovensko daruje Ukrajine ďalší vojenský materiál v hodnote 9 996 903 eur. Slovensko už Ukrajine poskytlo napríklad systémy protivzdušnej obrany a tiež protitankové strely.