Hegerova vláda padla iba vďaka trom hlasom poslancov strany Život – NS, tvrdí Taraba (video)

Vláda padla iba vďaka trom hlasom poslancov strany Život – Národná strana. Vyhlásil to predseda strany Tomáš Taraba vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti po tom, čo padla vláda.

„My sme sa snažili celé dva dni vybaviť predčasné voľby, aj napriek tomu, že sme boli hejtovaní zo strany opozície, ktorá by mala stáť za nami. Myslím si, že k tej dohode sme boli veľmi blízko,“ povedal Taraba.

Nevyrokovali predčasné voľby

Návrh na novelu ústavy s cieľom umožnenie skrátenia volebného obdobia parlamentu dnes neprešiel tesne o dva hlasy. Návrh predložili Miloš Svrček a Petra Hajšelová z poslaneckého klubu Sme rodina. Za návrh hlasovalo 74 poslancov, 76 bolo proti, nikto sa nezdržal, prítomní boli všetci poslanci.

„Ak by návrh prešiel, mali by sme istotu, že Slovensko ide do predčasných volieb,“ povedal Taraba. Keďže sa „tarabovcom“ predčasné voľby nepodarilo vyrokovať, zahlasoval Tomáš Taraba spolu s Filipom Kuffom a Štefanom Kuffom za pád vlády.

Absolútne nepripravený návrh

Návrh na vyslovenie nedôvery vlády, ktorý podala strana Sloboda a Solidarita (SaS) spolu s Hlasom-SD, bol podľa Tarabu absolútne nepripravený. Domnieva sa, že cieľom strany Sloboda a Solidarita nie sú predčasné voľby, ale „úradnícka vláda alebo niečo podobné“.

Predseda SaS Richard Sulík na tlačovej besede po vyslovení nedôvery vlády povedal, že jeho strana nie je fanúšikom predčasných volieb, ktoré by znamenali návrat Roberta Fica. Sú ale ochotní podporiť úradnícku vládu alebo rekonštrukciu vlády.