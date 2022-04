Vláda plánuje dať jednorazový príspevok ľuďom, ktorých najviac postihlo zdražovanie

Vláda plánuje poskytnúť jednorazový príspevok pre ľudí, ktorých najviac postihlo zdražovanie. Ako pred rokovaním vlády uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak, pôjde o ľudí v hmotnej núdzi, rodiny s nezaopatrenými deťmi, samostatne žijúcich uchádzačov o zamestnanie, nízkopríjmových ľudí v dôchodkovom veku a opatrovateľov a asistentov. Na tento účel by mala vláda podľa neho vyčleniť viac ako 50 miliónov eur.

„Malo by ísť o jednorazový príspevok, ktorý by mal postačiť na vykrytie zvýšených nákladov minimálne do jesene,“ povedal minister práce. V stredu poobede bude podľa neho o tejto téme opäť rokovať koaličná rada.

„Teraz budeme budeme riešiť zdroje, ktoré chceme na to použiť,“ uviedol. Pracujúce rodiny s deťmi budú mať podľa Krajniaka nárok aj na jednorazový daňový bonus.