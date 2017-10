Vláda podľa Richtera budúci rok predstaví zvýšenie platov vo verejnej službe

BRATISLAVA 29. októbra (WebNoviny.sk) – Vláda v budúcom roku podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera predloží do legislatívneho procesu návrh na zvýšenie tabuľkových platov vo verejnej službe. Šéf rezortu práce a sociálnych vecí to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť.

Podľa neho je však otvorená otázka časovej postupnosti tohto kroku. „Možno to nie je potrebné vyrovnať v jednom kalendárnom roku, ale dôležité je prijať tú legislatívnu normu a robiť všetko pre to, aby tam bolo to svetielko na konci tunela,“ povedal minister práce. Podľa neho tiež nie je isté, kedy zvýšenie tabuľkových platov nastane. „Otázka účinnosti toho zákona je v tejto chvíli otvorená,“ uviedol.

Účinnosť zákona je otvorená

Hoci na tomto riešení neho už dlhšie pracuje komisia, Richter priznal, že štát pri riešení platov vo verejnej sfére mešká. „Stráca sa to podstatné, a to je rozdiel v jednotlivých tarifách, to znamená v kvalifikácii, ktorá je nevyhnutná, a zamestnanec so základným vzdelaním sa niekde vyrovnáva maturantovi, a to už nie je dobre,“ povedal Richter k porovnaniu minimálnych zárobkov v súkromnej a verejnej sfére.

Podľa ministra práce by sa nemali riešiť len najnižšie tabuľkové platy vo verejnej sfére. „Automaticky sa budú veci posúvať aj finančne až po tú najvyššiu tarifu,“ povedal. Richter odhaduje, že by zvýšenie tabuľkových platov vo verejnej sfére mohlo stáť približne 250 miliónov eur. Podľa Richtera vláda o tejto téme rokuje so zamestnávateľmi, aj odborármi. „Automaticky sa musí nájsť spôsob a mechanizmus na valorizáciu, lebo tie tabuľky by sa museli vždy meniť,“ dodal Richter.

Tabuľkové platy

„Pred voľbami sa to určite stane,“ reagoval na slová ministra práce o zvýšení tabuľkových platov vo verejnej sfére nezaradený poslanec NR SR Jozef Mihál. Vláda podľa neho robí nerovnakú politiku, keď pre súkromný sektor pravidelne zvyšuje minimálnu mzdu, avšak vlastným zamestnancom vo verejnom sektore sa platy zvyšujú len symbolicky.

Absolvent vysokej školy bez praxe podľa Mihála dostane vo verejnej správe nástupný plat v tomto roku 495 eur, čo je počas šiestich rokov zvýšenie o 66 eur. „V súkromnej sfére sa minimálna mzda za ten istý čas v prvom stupni zvýšila o 153 eur a v druhom stupni o 184 eur,“ upozornil na to, aký minimálny plat by dostal absolvent vysokej školy v privátnej sfére.

Daňovo-odvodový systém podľa Mihála

Bývalý minister práce a sociálnych vecí tiež upozornil na to, že pri zvýšení minimálnej mzdy na Slovensku od začiatku budúceho roka zo 435 eur na 480 eur stúpnu celkové mzdové náklady zamestnávateľa o 70 eur, z čoho až 41 eur získajú daňový úrad, Sociálna poisťovňa a niektorá zo zdravotných poisťovní.

„Ak máme mať logicky postavený daňovo-odvodový systém, tak ten by mal nejakým spôsobom slabo zarábajúcich zamestnancov zvýhodňovať,“ povedal Mihál.

Minister Richter mu oponoval v tom, že zo sumy 41 eur vo forme vyšších mzdových nákladov zamestnávateľa získa len 6,20 eura na dani z príjmu samospráva a zvyšok dostanú Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne.

„Sociálna poisťovňa, to je dôchodok a všetci vieme, že zdravotníctvo potrebuje možno ešte viacej prostriedkov, aby zabezpečovalo kvalitné zdravotné služby,“ dodal Richter.