Vláda podľa strany SPOLU ani tento rok nevyliečila zdravotníctvo

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) – Vláda ani tento rok podľa experta SPOLU – občianskej demokracie na zdravotníctvo Oskara Dvořáka nevyliečila zdravotníctvo.

Za poistencov štátu bude platiť menej a menej

Ako povedal pre agentúru SITA, v uplynulom roku sme v zdravotníctve videli výmenu na stoličke ministra, ale aj generálneho riaditeľa štátnej zdravotnej poisťovne. „Bol to rok veľkých plánov, ale aj premárnených príležitostí,“ konštatoval.

Aj vďaka návrhu štátneho rozpočtu sme sa podľa Dvořáka koncom roka dozvedeli, že zdravotníctvo nie je prioritou tejto vlády. „Keďže sa ekonomike darí a vláda môže pracujúcich žmýkať na odvodoch viac, tak sa rozhodla, že bude za svojich poistencov štátu platiť postupne menej a menej. Nielenže ide o veľmi nezodpovedný krok v týchto časoch neustále starnúcej a finančne nákladnejšej populácie, ale poukazuje to na to, že investícia do zdravia našich obyvateľov je v rebríčku priorít tejto vlády poriadne nízko,“ zdôraznil s tým, že dobrá vláda by mala prebrať zodpovednosť za svojich poistencov a nešetriť na nich pri každej možnej príležitosti.

Ďalšie desiatky miliónov eur

Dvořák ocenil, že tento rok tiež ministerstvo verejnosti predstavilo takzvanú stratifikáciu nemocníc, ktorú chce urobiť v novom roku. „Ide jednoznačne o správny krok, ktorý má zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšiť ekonomickú situáciu nemocníc. Ako už ale poznáme súčasnú vládu, podobne ako pri projekte eZdravie (alebo DRG) si budeme musieť počkať, či ministerstvo stratifikáciu vôbec dokončí a aká bude jej finálna podoba. Niekoľko predošlých pokusov totiž už zlyhalo,“ upozornil expert SPOLU – občianskej demokracie na zdravotníctvo.

Podľa neho systém elektronického zdravotníctva, tzv. eZdravia stále nefunguje tak, ako má. „Tak už teraz vieme, že do neho budú musieť natiecť ďalšie desiatky miliónov eur. Ukazuje sa, že ministerstvo pri štarte systému nedomyslelo, či už pripravenosť systému alebo samotných lekárov,“ upozornil.

Zadlžujúce nemocnice ako balvan pre vládu

Jedným z najväčších balvanov, ktoré si vláda pred sebou tlačí, sú podľa Dvořáka neustále sa zadlžujúce nemocnice, a preto ministerstvo ďalej pokračovalo v ich oddlžovaní.

„Oddlžovanie zatiaľ zaostáva, ale aj keby nie, tak ministerstvo musí okrem spomenutej stratifikácie toho urobiť oveľa viac, aby nemocnice už nevytvárali ďalšie dlhy. Úspešný príklad ozdravného plánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne ukazuje, že je nutné začať pri zmene riadenia štátnych nemocníc. Dobrým liekom je nevyberať riaditeľov len povrchne a neodborne, ako to bolo doteraz, a vytvoriť na vedenia nemocníc tvrdý tlak podobne, ako tomu bolo v štátnej poisťovni,“ zdôraznil.