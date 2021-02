Vláda predĺžila núdzový stav, trvať bude približne do polovice marca

Ministri na dnešnom rokovaní vlády predĺžili núdzový stav do 19. marca. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválili. Vládny kabinet plánuje predĺžiť núdzový stav od pondelka 8. februára na 40 dní. Potvrdiť to ešte musia poslanci Národnej rady SR, a to do 20 dní od jeho predĺženia.

Núdzový stav by mal byť predovšetkým využitý na ukladanie pracovnej povinnosti na zaistenie zdravotnej starostlivosti, reprofilizácie nemocníc z dôvodu potreby iného druhu lôžok. Tiež na prijatie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Dôvodom je obmedzenie mobility, a tým pádom aj sociálnych kontaktov, čo vláda považuje za jeden z najúčinnejších spôsobov obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19.