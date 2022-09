Vláda predĺžila poskytovanie príspevku na ubytovanie pre Ukrajincov, zároveň zohľadnila infláciu a sumu navýšila

aktualizované 21. septembra 2022, 11:22

Príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny budú ubytovateľom poskytované do 28. februára 2023. Vyplýva to zo schváleného nariadenia Vlády SR. Podľa pôvodného nariadenia mali byť totiž poskytované najdlhšie do 30. septembra tohto roku.

Vyšší príspevok o pár eur

„Vzhľadom na skutočnosť, že vojnový konflikt na Ukrajine stále pretrváva, je potrebné predĺžiť dobu poskytovania tohto príspevku,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra, ktoré návrh nového nariadenia na rokovanie kabinetu predložilo.

Nariadenie účinné od októbra tiež zahrnuje zvýšenie príspevku za jednu noc ubytovania odídenca z ôsmich eur na 10 eur za dospelú osobu a zo štyroch eur na päť eur za osobu mladšiu ako 15 rokov. Na základe tohto zvýšenia sa zvyšujú aj súhrnné sumy, ktoré sú zvýšené pomerne k zvýšeniu príspevku za jednu noc ubytovania.

Rastúce náklady spojené s ubytovaním

„Zvýšenie sumy príspevku za jednu noc ubytovania odídenca je reakciou na postupné výrazné zvyšovanie cien tovarov a služieb, ktoré zvyšuje oprávneným osobám náklady spojené s ubytovaním odídencov,“ uviedol rezort vnútra.

Doplnil, že zvýšený príspevok má zároveň aj motivačný charakter pre osoby poskytujúce ubytovanie odídencom, a to najmä z dôvodu podpory tejto formy ubytovania, ktorá je výhodná z hľadiska nákladov štátu a je vhodná aj z hľadiska integrácie odídencov.

Snaha o ich integráciu na Slovensku

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v tejto súvislosti povedal, že na účty samospráv ministerstvo vnútra poslalo za uplynulý mesiac príspevky v hodnote 5 340 830 eur.

Riaditeľ Migračného úradu Ján Orlovský doplnil, že každý krok, ktorý ministerstvo vnútra a ďalší partneri vykonávajú v rámci integrácie odídencov z Ukrajiny, má ambíciu vytvoriť im také podmienky, aby sa čo najskôr mohli osamostatniť a byť nezávislými od podpory štátu, či iných neštátnych inštitúcií.

„Už teraz sú mnohí z nich zamestnaní a spolupodieľajú sa tak na vytváraní hodnôt pre Slovensko,“ dodal Orlovský.