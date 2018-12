Vláda premiéra Netanjahua sa dohodla na predčasných voľbách, uskutočnia sa v apríli

JERUZALEM 25. decembra (WebNoviny.sk) – Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua sa dohodla na predčasných voľbách. Tie sa budú konať 9. apríla. Pôvodný termín volieb bol naplánovaný až na november 2019.

Problematický nový zákon

Netanjahu sa vyjadril, že sa vládna koalícia na rozpustení vlády a voľbách zhodla „jednohlasne“. Na stretnutí jeho frakcie strany Likud politik vymenoval úspechy z jeho funkčného obdobia a povedal, že dúfa, že súčasná koalícia bude „jadrom“ aj tej ďalšej.

Pondelkové rozhodnutie prišlo po tom, čo vládna koalícia nezískala potrebný počet hlasov na schválenie sporného zákona. Problematický je nový zákon, ktorý určuje brannú povinnosť aj pre ultraortodoxných židov, ktorí v tejto veci majú výnimku.

Netanjahuovi ultraortodoxní partneri požadujú oslabenie danej legislatívy. Pre jeho slabú parlamentnú väčšinu bol však tento kompromis neuskutočniteľný.

Vnútorné rozpory v koalícii

Netanjahuovu náboženskú a nacionalistickú koalíciu už niekoľko mesiacov trápili vnútorné rozpory. Minulý mesiac odstúpil z funkcie ministra obrany Avigdor Lieberman, ktorý tak protestoval proti slabej vládnej reakcii na raketové útoky z Pásma Gazy.

Podľa prieskumov verejnej mienky by vo voľbách opäť vyhral Netanjahu, ktorý by sa tak stal najdlhšie pôsobiacim izraelským lídrom.

Ďalšie funkčné obdobie by mu tiež umožnilo upevniť spojenectvo s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a napredovať so snahami o zmarenie nukleárnych ambícií Iránu. Ako pripomína agentúra AP, problémom by však mohlo byť vyšetrovanie korupcie, ktoré by mu mohlo priniesť obvinenia z trestných činov.