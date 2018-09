Vláda by pri zmene výberu policajného prezidenta nemala určiť funkčné obdobie, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA 9. septembra (WebNoviny.sk) – Pokiaľ ide o novelu zákona zavádzajúcu zmeny vo výbere Prezidenta Policajného zboru, vláda by ich mala schváliť v stredu bez toho, aby sa určilo jeho funkčné obdobie. V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to uviedol predseda vlády Peter Pellegrini.

Podľa premiéra chce koalícia splniť sľub, že zmení spôsob voľby šéfa polície, na problematike jeho funkčného obdobia sa ešte nenašla zhoda.

„Pravdepodobne ešte, aby sme vytvorili čas, pošleme do národnej rady, čo sa týka funkčného obdobia neutrálny návrh, to znamená bez uvedenia funkčného obdobia tak, aby sme naozaj ešte mali čas medzi prvým a druhým čítaním diskutovať, či tam má byť nejaké funkčné obdobie,“ povedal premiér.

Zmeniť spôsob voľby policajného prezidenta

Rozhodovať sa podľa Pellegriniho môže medzi sedemročným obdobím, štvorročným obdobím s možnosťou opätovnej kandidatúry alebo aj nešpecifikované funkčné obdobie. „Ja som sa stotožnil s tým, že aby sme sa pohli ďalej, je dôležité pre mňa, aj pre pani ministerku, aby sme zmenili spôsob voľby policajného prezidenta,“ zdôraznil.

Podľa predsedu vlády však stále existujú aj názory, že pokiaľ je minister zodpovedný za chod rezortu vrátane polície, mal by si sám vyberať jej šéfa. „Oficiálne sú názory odborníkov, že by ani toto, čo teraz robíme, nemalo vôbec nastať a mali by sme nechať aktuálny stav,“ skonštatoval.

Zabezpečiť funkčnosť ústavného súdu je prioritou

Premiér sa v relácii vyjadroval aj k téme výberu kandidátov na ústavných sudcov. „My sme schválili nejaké konkrétne sprísnenia, to znamená zvýšili sme vek na 45 rokov a žiadateľ bude musieť mať aj nejaké konkrétne justičné skúšky, aby bola jasne preukázaná jeho schopnosť právnického vzdelania,“ zdôraznil. Kvórum pre zvolenie kandidátov sa podľa premiéra zvýšilo v rámci odbornej diskusie.

„Nestačí, aby sudca bol volený len normálnou väčšinou poslancov prítomných v parlamente,“ povedal s tým, že teraz to bude musieť byť minimálne 76 poslancov. Zabezpečenie dobrého fungovania ústavného súdu musí byť podľa Pellegriniho prioritou, na druhej strane existujú aj požiadavky na ešte väčšie sprísnenie kritérií.

„Ja si veľmi želám, aby sme boli schopní uvedomiť si, aká vážna úloha pred nami stojí, aby sa nám podarilo nájsť 18 ľudí, nielen tých, ktorí budú spĺňať tieto kvalitatívne parametre, ale vôbec budú ochotní chcieť ísť do tejto voľby, pretože len polovica z nich má istotu, je to 50 na 50, koho si vyberie pán prezident,“ dodal.