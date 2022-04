Vláda reaguje na prílev Ukrajincov, zariadenia starostlivosti o deti môžu zvýšiť kapacitu

Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov budú môcť zvýšiť svoju kapacitu o 10 percent. Týmto krokom sa vyhovie všetkým rodičom, ktorí potrebujú zabezpečiť formalizovanú starostlivosť o svoje dieťa.

Vyplýva to z nariadenia, ktoré v utorok schválila vláda. Toto opatrenie sa bude uplatňovať len dočasne, počas aktuálnej krízovej situácie súvisiacej s hromadným prílevom odídencov z Ukrajiny.

Kapacity pre slovenské aj ukrajinské deti

Nariadením vlády rezort práce a sociálnych vecí reaguje na zvýšené nároky na personálne zabezpečenie a súvisiacu pracovnú záťaž vybraných kategórií pracovníkov, ktorí zabezpečujú v rôznych oblastiach pomoc a podporu odídencom z Ukrajiny.

„Počas krízovej situácie sa teda posilňujú nedostatočné kapacity zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, a to v záujme posilnenia želateľnej podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života pre všetkých rodičov, ktorí predmetnú sociálnu službu v tomto čase potrebujú,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Ako po rokovaní vlády uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak, na Slovensku je v prevádzke 217 jaslí pre deti do troch rokov, v ktorých sú miesta pre 3 787 detí. Ak sa podľa ministra kapacity jaslí zvýšia o 10 percent, vznikne 379 nových miest pre deti. Tieto kapacity budú podľa neho voľné pre slovenské, aj ukrajinské deti. „Podľa evidencie 328 detí slovenských občanov sa nedostalo do jaslí a teraz je šanca umiestniť do jaslí slovenské deti, aj deti ukrajinských odídencov,“ povedal Krajniak.

Chcú rozšíriť kapacity materských škôl

Rezort práce a sociálnych vecí však podľa Krajniaka spolupracuje spolu s ministerstvom školstva na tom, aby sa rozšírili aj kapacity materských škôl. V súčasnosti je podľa neho na Slovensku 3,2 tisíca materských škôl, v ktorých je umiestnených 185,7 tisíca detí. Ak by sa kapacity týchto škôlok zvýšili o 10 percent, vzniklo by približne 19-tisíc nových miest pre deti. „Doteraz nebolo možné vyhovieť okolo 10-tisíc žiadostiam,“ povedal minister.

Rozšírením kapacít v jasliach a neskôr aj v materských školách by mala vláda podľa ministra umožniť slovenským aj ukrajinským deťom, aby sa do týchto zariadení mohli dostať. „Je to na dobrovoľnosti jednotlivých materských škôl, nikoho nebudeme nútiť, že to musí urobiť,“ dodal Krajniak.