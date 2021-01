Vláda sa zatiaľ na forme testovania nedohodla, Matovič nebude preferovať hlúposti bez zmyslu

Vo štvrtok bude po rokovaní vlády definitívne známe, ako bude prebiehať testovanie na Slovensku. Premiér Igor Matovič preferuje, aby išlo o typ testovania, aké sa realizovalo minulý víkend v Nitre. „Nebudem preferovať hlúposti, ktoré nemajú zmysel,“ uviedol.

Problémom je nedostatok testov

V tomto prípade by testovanie bolo povinné a napríklad do práce by ľudia mohli chodiť iba s negatívnym výsledkom testu. „Jedenkrát to musíme urobiť všade,“ myslí si predseda vlády. Podľa neho ide naozaj o životy a zdravie. Odhaduje pritom, že bude potrebné vytvoriť asi 4 000 odberných miest, asi polovicu zdravotníkov by mohli tvoriť študenti.

Problémom je podľa Matoviča nedostatok testov. Podľa neho ich bude „na knap“ a ak budú nejaké napokon chýbať, niektoré okresy sa z testovania vypustia.

Predseda vlády zároveň zopakoval svoje tvrdenie, že podľa prísľubov, ktoré Slovensko má od jednotlivých dodávateľov vakcín, bude v najbližších mesiacoch zaočkovaný iba zlomok ľudí. „My nemáme vakcíny. My tuto vec nemáme v rukách,“ vyhlásil. Na konci januára budú na Slovensku zaočkované maximálne 2 percentá ľudí.

Testovanie nie je všeliek

Testovanie nie je všeliek ani atómový kufrík, podľa Veroniky Remišovej je to však jeden z nástrojov na zvládanie pandémie koronavírusu. Podotkla, že veľa miest a obcí žiada, aby sa u nich testovalo. Doplnila, že podľa odborníkov sa najviac ľudí nakazí v práci a v rodinách. Preto by sa malo vo firmách testovať na pravidelnej báze.

„V strane Za ľudí sme hovorili dve možnosti, ktoré sú pre nás prioritné. Prvé je testovanie vo firmách, to znamená nastaviť infraštruktúru na pravidelné testovanie vo firmách,” povedala Remišová. Druhá vec je vytvoriť dostatočný počet odberných miest tak, aby sa ľudia mohli pravidelne testovať.