Vláda schválila akčný plán pre okres Medzilaborce, preinvestuje sa takmer 40 miliónov eur

MEDZILABORCE 3. júla (WebNoviny.sk) – Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Medzilaborciach schválila akčný plán okresu Medzilaborce, ktorého cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti do roku 2022 podporou vytvorenia 377 pracovných miest.

Vláda chce tento cieľ dosiahnuť nasmerovaním aktivít do troch prioritných oblastí – ekonomiky, vzdelávania a služieb.

V hre je až 200 nových pracovných miest

Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2018 až 2022 vo výške minimálne 38,55 milióna eur sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 16,87 milióna eur. Výška regionálneho príspevku bude 1,585 milióna eur. Ako po rokovaní uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini, tento akčný plán je realistický. „Myslím, že budeme môcť už po roku, keď prídeme skontrolovať jeho plnenie, hovoriť o tom, že napredujeme v zmysle stanovených termínov a že to nie sú nejaké plané sľuby do vetra,“ uviedol premiér.

Realizácii tohto plánu by mal výrazne pomôcť príchod investora, ktorý sa podľa jeho informácií bude uchádzať o investičnú pomoc. V prvom kole má vytvoriť 25-30 pracovných miest. Ak bude investícia úspešná, výhľadovo je v hre podľa predsedu vlády až 200 nových pracovných miest. „Ak pozrieme na náš cieľ a jeden potenciálny investor by mohol vytvoriť až 200 miest, tak sa ukazuje, že tie plány sú reálne a bola by to významná pomoc pre okres, ktorý trpí tým, že značné množstvo ľudí – až 60 percent, nepracuje v tomto okrese, ale za prácou chodí mimo mesto. My týchto ľudí chceme vrátiť späť,“ uviedol Pellegrini s tým, že vláda pri posudzovaní takejto žiadosti bude prihliadať na to, že okres Medzilaborce potrebuje vyššiu formu podpory na jedno pracovné miesto ako je priemer v rámci Slovenska. „Opäť to bude špeciálny prístup k samotnému okresu a keď všetko dobre pôjde, investor by mohol získať kladné stanovisko vlády,“ dodal Pellegrini.

Milión na podporu regiónu

Primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský konkretizoval, že ide o investičný zámer zameraný na strojárenskú výrobu, presnejšie o výrobu komponentov pre automobilový priemysel. Firma má podľa neho vypracovanú žiadosť a formulár výstavby závodu. „Veľmi si cením, že vláda zaujala takéto stanovisko a chce podporiť príchod investora aj sumami, ktoré prevyšujú celoslovenský priemer. My sem iným spôsobom nevieme dostať investorov, ktorí na nás pozerajú, že sme veľmi ďaleko od všetkého. Môžu sem prísť len vtedy, keď im niekto pomôže a mesto nemá vo svojich silách takúto pomoc,“ zdôraznil Višňovský. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter dodal, že sú pripravení podporiť každé novovzniknuté miesto, ktoré bude efektívne, teda nie jednorazové a bude mať garanciu dlhodobej udržateľnosti.

Vláda podobne ako v ostatných okresoch s vysokou mierou nezamestnanosti vyčlenila na výjazdovom rokovaní milión eur na podporu regiónu. V okrese Medzilaborce takto podporí 43 miestnych projektov obcí, občianskych združení, múzea a farností okresu. „Najväčšia čiastka, skoro pol milióna eur, pripadne mestu Medzilaborce. S tým, že okres je malý, bude ale každá obec participovať na zdrojoch, o ktorých rozhodla vláda,“ informoval premiér. Dotácia vo výške 100 tisíc eur pôjde na dofinancovanie výstavby Materskej školy na Zámočníckej ulici, mesto získa dvakrát po 80 tisíc eur aj na rekonštrukciu kultúrno-správnych budov v mestských častiach Vydraň a Borov, ďalších 70 tisíc eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, 60 tisíc eur na dofinancovanie výstavby multifunkčnej ľadovej plochy a po 50 tisíc eur na rekonštrukciu nemocnice a nákup röntgenu. Rovnakú sumu dostane aj Pravoslávna cirkevná obec na rekonštrukciu chrámu a Regionálne rozvojové združenie Laborec na vybudovanie vyhliadkovej veže a rozšírenie turistickej infraštruktúry. Peniaze majú podľa uznesenia uvoľniť do 30. septembra tohto roka.

Vláda prisľúbila doliečovacie lôžka

Nad rámec akčného plánu vláda prisľúbila zabezpečenie 25 nových doliečovacích lôžok pre chorých priamo v Medzilaborciach. Primátor mesta Medzilaborce pripomenul, že miestna nemocnica bola zrušená v roku 2012. „Toto pracovisko veľmi chýba. V okrese žije veľa obyvateľov nad 60 rokov a títo ľudia majú obrovský problém s cestovaním,“ uviedol Višňovský. Od premiéra dostal prísľub, že ministerka zdravotníctva spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a ostatnými poisťovňami po tom, čo zdravotnícke zariadenie v Medzilaborciach bude personálne a technologicky pripravené, zazmluvnia potrebný počet doliečovacích lôžok. “Aby sa tí, ktorí zákrok absolvujú v niektorej z väčších nemocníc, vrátili na doliečenie domov, do svojho mesta a okresu, bližšie k svojim blízkym,“ uviedol Pellegrini. Dodal, že členovia vlády majú ešte dnes podvečer zistiť potrebu zvýšenia investícií v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola, o ktorej vláda rozhodne dodatočne v stredu na rokovaní v Bardejove.

Okres Medzilaborce bol Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zaevidovaný 20. októbra 2017. Dôvodom zaradenia najmenšieho okresu Prešovského kraja do zoznamu je dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti. Ku koncu mája tohto roka je miera evidovanej nezamestnanosti v okrese 10,2 percenta a disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie je 581 ľudí. „Skladba nezamestnaných je tu zložitá. Viac ako 50 percent z nich má základné alebo neukončené základné vzdelanie. To velí pre zamestnávanie s nižšou kvalifikáciou, aj rozvoj poľnohospodárskej výroby. Dôležité je ale urobiť všetko pre to, aby sa tie miesta, ktoré sa vytvoria, udržali. Tým bude podmienená akákoľvek podpora z úradu práce,“ uviedol minister práce Ján Richter.

Vláda sa na ďalšom výjazdovom rokovaní stretne v stredu 4. júla od 10. hodiny v Bardejove.