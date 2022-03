Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál za desiatky miliónov eur, schválila Hegerova vláda

aktualizované 3. marca 19:10

Vláda SR na svojom štvrtkovom rokovaní schválila návrh na vydanie súhlasu vlády SR s darovaním vojenského materiálu Ukrajine. Urobila tak v kontexte invázie Ruskej federácie na Ukrajine, ktorá sa začala 24. februára 2022.

32,2 miliónov eur

Ministerstvo financií SR by malo do 18. marca do kapitoly Ministerstva obrany SR uvoľniť finančné prostriedky na vojenský materiál v sume 6,27 milióna eur.

Ministerstvo obrany SR v predloženom materiály navrhlo Ukrajine darovať vojenský materiál v celkovej hodnote 32,2 miliónov eur.

Refundácia niektorých výdavkov

Rezort obrany plánuje využiť možnosti refundácie niektorých výdavkov súvisiacich s darovaním vojenského materiálu na úrovni Európskej únie, a to cez Európsky mierový nástroj, a na základe bilaterálnych dohôd.

„Ukrajina zvádza naozaj tvrdý boj o svoju krajinu a budúcnosť. Okrem toho však bojuje aj za nám blízke hodnoty demokracie a slobody. Som hrdý, že spolu s partnermi a spojencami v EÚ a NATO, ale tiež naprieč celým Slovenskom, máme jednotný a jednoznačný postoj. Preto sme sa opäť rozhodli Ukrajine pomôcť. Samozrejme zodpovedne a v rámci našich možností,“ uviedol štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer.

V nadväznosti na vývoj bezpečnostnej situácie v Európe požiadal Majer vládu aj o aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenska. „V rámci neho navrhol úpravu existujúceho povolenia na prelety a prechody zahraničných ozbrojených síl z krajín NATO cez územie Slovenskej republiky. Účelom povolenia je zabezpečenie podpory pre aktuálne úlohy ozbrojených síl členských krajín NATO pri udržiavaní mieru a stability na území Aliancie, humanitárnych misií, cvičení vo vzdušnom priestore SR, či prepravu delegácií, materiálu alebo umožnenia leteckých opráv a tankovania za letu nad územím SR,“ doplnila hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.