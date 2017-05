Povoľovanie výstavby diaľnic by malo byť efektívnejšie, vláda schválila zmeny

BRATISLAVA 10. mája (WebNoviny.sk) – Povoľovanie výstavby diaľnic by malo byť efektívnejšie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorý ministri schválili na stredajšom rokovaní vlády. Kabinet k novele schválil aj návrh na skrátene legislatívne konanie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zároveň v predloženom materiáli upravuje aj katastrálny zákon. Vlastníci pozemkov, na ktorých majú byť diaľnice postavené, budú mať možnosť obhájiť svoje záujmy. Zložitému procesu vyvlastňovania má pomôcť zavedenie nového právneho inštitútu predbežnej držby, ktorý pred ukončením vyvlastňovacieho procesu umožní vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu.

Zákon by mal byť účinný od 15. mája

„V nadväznosti na prijatie tohto návrhu zákona možno očakávať pozitívny vplyv na zrýchlenie dopravy, čo prináša finančné aj časové úspory. Ďalším prínosom výstavby strategicky dôležitých diaľnic je odklon dopravy z miest a obcí a s tým spojené pozitívne vplyvy,“ uvádza sa v schválenom materiáli. Zákon by mal byť účinný od 15. mája tohto roka.

Rezort dopravy schválenou novelou reagoval na situáciu okolo plánovanej výstavby bratislavského obchvatu na diaľnici D4 a priľahlej rýchlostnej cesty R7. „V prvom rade musím chrániť peniaze štátu, zároveň na nás koncesionár tlačí, aby sme odovzdali stavebné povolenia. Mali sme nezrovnalosti s niektorými ľuďmi, ktorí hľadali všetky možnosti preto, aby zarobili najväčšie peniaze, tak sme to museli vyriešiť takto,“ povedal minister dopravy Árpád Érsek. Reagoval tak na skupinu podnikateľov, ktorí vykúpili pozemky pod obchvatom Bratislavy.

Érsek kritizuje predraženie pozemkov

Tá istá skupina podnikateľov podľa medializovaných informácií stojí aj za výkupom pozemkov určených na výstavbu automobilky Jaguar Land Rover v Nitre. Spoločnosť Poľnohospodárska Pôda, s. r. o. odkúpila tieto pozemky ešte skôr, ako sa verejnosť dozvedela o plánovanej investícii automobilky Jaguar v Nitre a ako štát ponúkol za pozemky oveľa vyššie sumy. Okresný úrad Nitra zrušil všetky prevody pozemkov, ktoré napadla nitrianska prokuratúra. Spoločnosť s rozhodnutím okresného úradu nesúhlasí a obrátila sa na súd.

Podľa Érseka je neprípustné, aby niekto nakúpil pozemky za minimálne sumy a štátu ich predával niekoľkokrát predražené. „Ideme do priameho vyvlastnenia. Ak to dotiahneme, vlastníci budú mať právo odvolať sa na súd, ale my medzitým môžeme odovzdať koncesionárom stavebné povolenie, aby mohli začať stavať. Súd potom posúdi výšku ich nárokov a našu čiastku, ktorú sme im na základe našich znaleckých posudkov odporučili,“ povedal Érsek, podľa ktorého po konzultácii s ôsmimi právnikmi dospeli k najlepšiemu možnému riešeniu. „Ak sa táto novela zákona osvedčí, môže byť v budúcnosti zapracovaná aj do stavebného zákona,“ dodal.