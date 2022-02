Vláda systémovo vyčkáva, vy milí dôchodcovia a ľudia na hranici chudoby zatiaľ skapte (komentár)

Priatelia, sám som nedúfal, že najčernejšie prognózy, ktoré som ešte minulý rok zverejňoval, v duchu neveriac, že sa naplnia, budú pravdivé. Je to masívne zdražovanie, ktoré obyvateľstvo krajín najmä východnej a strednej Európy, už tak zdecimované korono-fašistickými opatreniami, dostane definitívne nie na kolená, ale do hrobu.

Áno, do hrobu. Nemusíme si však hneď predstavovať dôchodcov umierajúcich od hladu, ktorí ako zombie z posledných síl, kymácajúc sa niekde na opustenom chodníku v postapokalyptickom svete, hľadajú posledné zvyšky jedla a následne padajú mŕtvi na zem. Nie.

Mám na mysli kolaterálne úmrtia. Napríklad, títo ľudia nebudú schopní doplatiť si všetky potrebné lieky. Obmedzia mobilitu, obmedzia spotrebu energií s následnými, s tým súvisiacimi ochoreniami, atď., atď… Skôr, ako sa dostanem k samotnej vláde mentálne znevýhodnených šialencov, ktorá riadi tento štát, skúsme si povedať – prečo?

Dôvodov nájdete milión. Medzi nimi samozrejme dominuje Rusko a ukrajinská kríza. Pravda je však inde a nie je možné presne definovať jeden dôvod. To však ani nie je účelom tohto textu, tu poukážem len na najhorentnejšie nezmysly, ktorými nás zásobuje EÚ.

V prvom rade musím spomenúť tzv. Green deal. Zrejme chcel byť niekto originálny a požičal si od F. D. Roosevelta pomenovanie tohto nezmyslu. Všetci asi viete, že mám na mysli jeho New deal z rokov 1933 až 1939, čo bol súbor programov, ktoré poskytovali podporu poľnohospodárom, nezamestnaným, mládeži a starším ľuďom.

Nezmyselná elektromobilita

Zároveň zahŕňali obmedzenia a záruky pre bankový sektor a úsilie o oživenie ekonomiky, atď… Keďže tento program silno zaváňal marxizmom a socializmom, Roosevelt neváhal a nazval ho liberálnym. Tam niekde začal do dnešného dňa šírený omyl o liberalizme, ako o nejakom ľavicovom ideologickom smere. Ale to je iná téma. Poďme ku Green dealu.

Nezmyselná elektromobilita, ktorej sme svedkami, je iba jednou z jeho šialeností. Stačí, ak teraz spomenie jedno z dobier Green dealu, napr. zdražovanie plynu pre spotrebiteľov, poplatky ETS a obmedzenia povolení pre elektrárne na plyn.

Ďalej – Brusel si napríklad, od bankárov na úrok požičia 370 miliárd eur, aby mal na dotácie pre Green deal. Na každého z vás to vychádza teda cca. 840 eur. Tieto peniaze chce Brusel splácať predajom povoleniek CO2 priekupníkom. Takže ich budete priekupníkom platiť v cene všetkého, čo si kúpite. Najmä však, samozrejme, za plyn, uhlie, elektrinu, pohonné hmoty a pod. Nakoniec teda zarobia na váš úkor a za cenu zdraženia energií, bankári a priekupníci.

Zelení pomätenci

Ďalej – chýbajúci plyn v plynových zásobníkoch, ktoré sú naplnené len na 50 až 70 percent. Dôvod? Hlavne chybné výpočty odborníkov neziskoviek na Green deal. Tu sa ukázalo, že rozkázať vetru a dažďu sa naozaj nedá. Aktivisti z neziskoviek totiž silno nadhodnotili počty dní, kedy v Európe svieti slnko a fúka vietor. Áno, dobre čítate. Ale aby som kapitolu Green dealu uzavrel.

Agentúra Bloomberg zverejnila, že na uskutočnenie plánov Green dealu je potrebné investovať v priebehu 30 rokov 92 biliónov dolárov. Dobre čítate. Biliónov!!! Pre predstavu, jeden bilión je tisíc miliárd. Ak by napr. USA chceli vyhovieť týmto plánom, museli by na Green deal ročne minúť 8 svojich vojenských rozpočtov každý rok! Aby toho nebolo dosť, EÚ nás obdarí ďalšími daňami.

Poplatkom CBAM, ktorý predpokladá dodatočný dovozný poplatok za dovoz elektriny, cementu, hliníka, hnojív a výrobkov zo železa a ocele do EÚ. A nesmieme zabudnúť na poplatky ETS, čo je systém obchodovania s emisiami. A na ďalšie a ďalšie poplatky, obmedzenia, nariadenia a pod.

Na Slovensku sme ešte stále schopní vyrábať elektrinu pod 50 eur za 1MWh. Logicky sa natíska otázka, prečo teda energie, konkrétne elektrina, zdražuje? Problém je v tzv. obnoviteľných zdrojoch elektrickej energie, ktoré zelení pomätenci pretláčajú. Konkrétne mám na mysli teraz veterné elektrárne.

Minulý rok „nefúkalo“

Nemecko a Veľká Británia pokrývajú od 27 do 30 percent spotreby elektrickej energie práve z veterných turbín. Ale – 1MWh takejto energie stojí cca. 200 eur. Briti síce tvrdia, že tento rok spustia turbínu, ktorá to dokáže za 80 eur, ale stále je to viac, ako našich 50 eur. Toto však nie je všetko. Nemecko a Británia by totiž pomaly skrachovali, ak by nedonútili východnú časť EÚ zdražiť elektrinu 3-4 krát, aby tak mohli preplácať svoju „zelenú“ drahú elektrinu z veterných turbín.

Nehovoriac o tom, že minulý rok „nefúkalo“ čo je jedným z ďalších dôvodov, prečo spomínané plynové zásobníky sú prázdne a ceny plynu vyššie. Navyše to, že stredná Európa má iné klimatické podmienky na prevádzku veterných turbín, plánovačov, teda úradníkov v Bruseli, vôbec nezaujíma. V Británii je to aspoň 300 dní za rok, kedy tak „fúka“, že turbíny môžu vyrábať energiu. Aj to, ako vidíte, nepokrýva celý rok a el. energiu nevieme skladovať do „zásoby“.

Takže ten zvyšok ide na plyn. Nehovoriac o slnečnom žiarení a fotovoltaike. Aby som to ale nejako „optimisticky“ uzavrel – 13. Júla 2021 nemecký Bild zverejnil, že Brusel plánuje každý nový dom zaťažiť poplatkom 20-tisíc eur. Zatiaľ len plánuje a ostáva veriť, že toto šialenstvo nakoniec skončí tam, kde patrí. V žumpe, aj s jeho autormi.

Mimochodom, ak by niekto z vás pochyboval, že celé zdražovanie elektriny nie je len o zelenom šialenstve úradníkov a aktivistov v Bruseli a o kšeftároch s povolenkami emisií, mal by vedieť, že počas mnou komentovaného obdobia zdražela elektrická energia v Číne len o tri percentá

Toto by snáď stačilo k zvyšovaniu cien. Spomenul som už, že to nie sú jediné dôvody, ale sú markantné a ich odstránením by ceny energií zďaleka nedosahovali taký nárast, ako to vidíme.

Covidová bublina

Slovensko je sužované viacerými pohromami naraz,. Najväčšou z nich nie je tá z vôle „vyššej moci“ – covidová bublina, ale absolútne nekompetentná, kriminálne nezodpovedná exekutíva a o nič menej za ňou zaostávajúci parlament. Priatelia, skôr naučíte paviána babuin hrať na klavíri, ako týchto ľudí vládnuť.

Zbytočne sa budete odvolávať na opatrenia v iných krajinách. Mám teraz na mysli pomoc podnikateľom. Nie. Naši mentálne znevýhodnení psychopati radšej minú miliardu eur na kriminálne celoplošné testovanie, na lotérie a ďalšie „bonusy“, ktoré nepriniesli absolútne nič. Okrem straty miliardy eur.

A čo sa nestalo? Zrazu nie je na kompenzácie kvôli zdražovaniu. Zrazu nemôžeme znížiť DPH na potraviny a palivá. S idiotským argumentom, že ide o „nesystémové“ opatrenie, že to je možné prijať iba na cca. šesť mesiacov a najviac ma pobavilo tvrdenie, že si počkáme, ako to dopadne v Poľsku a v Maďarsku.

Systémovo čakáme

Vy, milí dôchodcovia a tí, čo ste na hranici chudoby, zatiaľ skapte. To vám nehovorím ja. To vám odkazujú tí, ktorí vládnu.

Počkáme si, ako to dopadne v Poľsku a Maďarsku a vy skapte. My však budeme systémoví a nebudeme prijímať nejaké zbytočné opatrenia na nejaký marginálny pol rok. Na čo? Že nemáte na lieky? Nevadí, lebo my systémovo čakáme! My nie sme oplašení, ako Poliaci. Nie. My sme systémoví, zodpovední, čo určite s úsmevom na tvári ocenili aj zdravotníci a radostne sa zaradili do šíku chudákov, ktorým jediným v našom regióne vláda nezvýšila platy.

Že má zdravotná sestra v Česku o 500 eur viac, ako na Slovensku? Národne uvedomelá a s vládnou koalíciou empatická zdravotná sestra takéto zverstvo – vo forme navýšenia platu o 500 eur rada odmietne a takto ušetrené peniaze dá na reklamu, kde vás budú presviedčať, že očkovanie je sloboda. Jej manžel, jej deti, budú hrdé na svoju manželku a matku, zdravotnú sestru.

Rozhajdákali miliardu eur

Skrátka nemôžeme nič, len systémovo čakať. Lebo zločinne rozhajdákali miliardu eur. Komu to vadí? Vadí to poslancom? Keby im to vadilo, dávno si predvolajú submisívneho premiéra a halucinogénmi nadopovaného ministra financií a berú ich na zodpovednosť. Ale to by nemohli mať empatiu uhlobrúsky.

Lebo len sociálny netvor dokáže v takejto situácii nekonať. Len sociálny netvor sa dokáže pozerať na to, ako sa čoraz väčšia časť národa prepadá pod hranicu chudoby a neurobiť nič. Len úplne hovädo namiesto toho, aby zachraňoval národ, bude viesť diskusiu o paragrafe 363 a donekonečna dusiť generálneho prokurátora a celé noci vymýšľať, ako sa ho zbaviť, skúmať na čo bol v tom Rusku a pri tom všetko zvysoka kašľať na to, že chleba môže zdražieť až o 400 percent.

Lebo naši dôchodcovia, slobodné mamičky a iní sociálne ohrození nečakajú na nič iné, ako na to, ako sa Šeliga, bard práva a skúsenosti a Baránik, rytier spravodlivosti a odbornosti, vysporiadajú s GP a keď sa im to podarí, slobodná mamička si strelí do hlavy a dôchodcovia, manželia, sa chytia za ruky a skočia z balkóna. Lebo takto nejako to dopadne. Alebo to dopadne inak, čo je pravdepodobnejšie.

Kuchta je vaša trpezlivosť

Zvýšenou mierou entropie. Poviem príklad. Kuchta, v ktorej sa dusí napr. mäso, zámerne som napísal mäso, lebo to o chvíľu budete poznať len z filmov, tak takáto kuchta, je v nízkom stave entropie, priatelia.

Pokiaľ teda funguje a pravidelne odfukuje. Ale čo sa stane, keď sa pokazí ventil, cez ktorý odfukuje? Chvíľu ešte vydrží v tom znesiteľnom stave entropie. Ale potom, v priebehu stotiny sekundy, zmení svoj nízky stav entropie na veľmi, veľmi, ale naozaj veľmi vysoký. Vybuchne.

Pokiaľ slobodná mamička bude mať šťastie, nebude si musieť streliť do hlavy, kuchta ju spoľahlivo zabije. Ta kuchta, priatelia, to je vaša trpezlivosť. A tá mladá mamička, to sú tí sociálni netvory. Nie, nie. Nezabíjajte ich. V rámci záchrany zdravia vašich blízkych a vás, ich okamžite vyžeňte. Dá sa to. Pozrite sa na Kanadu. Dá sa to.

Na záver ešte trochu „optimizmu“. Len si krátko zosumarizujme, v akom svete dnes žijeme:

Ekonomiky krajín sú zdecimované prehnanou hystériou z covidovej bubliny

Európu straší možný konflikt na Ukrajine

Svet straší zaručený konflikt, ktorý je iba otázkou času, vo východnej Ázii medzi Čínou a USA

Časť sveta prijala Green deal, najnezmyselnejší a najdeštruktívnejší program od konca 2. sv. vojny

Ceny energií závratne stúpajú

Ceny tovarov a služieb závratne stúpajú

Zvyšuje sa zadlženosť krajín

Zvyšuje sa inflácia

Znehodnocujú sa úspory

EÚ zavádza ďalšie a ďalšie nezmyselné dane

Vo vyspelej časti sveta pribúdajú ľudia na hranici chudoby

Na Slovensku chýbajú zdravotníci a lekári

Na Slovensku chýbajú učitelia

Slovenská vláda nezmyselne prehajdákala miliardu eur na testovanie a neúčinné stimuly na očkovanie a neostali jej peniaze na zvýšenie platov v kritických odvetviach

Potláčajú sa nepohodlné názory

Opäť je tu cenzúra a autocenzúra

Odborníci, nositelia Nobelovej ceny, sú ostrakizovaní, zosmiešňovaní a marginalizovaní kvôli vyjadreniu iných názorov, ako sú “oficiálne pravdy“

Všeobecne rastie nespokojnosť obyvateľstva

Slovenská vláda nemá zmysluplný plán ani nástroj na zmierenie dopadov sociálneho prepadu obyvateľov

Koaliční poslanci sú iba mechanickými vykonávateľmi želaní exekutívy

Vo vláde sú psychopati, plagiátori, sociopati, psychiatrickí pacienti a odborne nespôsobilí členovia

Bruselu vládnu mimovládky a úradníci

Atď… Nechce sa mi ďalej vymenovávať ďalšie a ďalšie hrozby a nezmysly.

Keď si prečítate ten krátky zoznam vyššie, pochopíte, že toto nemôže dopadnúť dobre. Je to veľa, z toho veľa vážnych vecí a deje sa to naraz. Pripustili sme, že procesy, ktoré sme vytvorili a chceli ovládať, sa nám vymkli z rúk a dostali sa do turbulentnej a chaotickej fázy. To doteraz vždy v histórii skončilo zle. Vždy. Boh ochraňuj Slovensko.