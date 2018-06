Vláda v Estónsku chce zaviesť cestovanie autobusmi zdarma, niektoré okresy to odmietajú

HELSINKI 7. júna (WebNoviny.sk) – Estónska vláda plánuje ponúknuť svojim občanom cestovanie autobusmi zdarma s cieľom podporiť ekonomiku na vidieku.

Hovorca ministerstva hospodárstva Rasmus Ruuda pre agentúru The Associated Press v stredu povedal, že nový plán autobusovej dopravy, ktorý začne platiť od 1. júla, poskytne Estóncom príležitosť cestovať zadarmo regionálnymi autobusovými linkami. To by malo podporiť cestovanie a zamestnanosť.

Plán spočiatku nebude platiť celonárodne, pretože niektoré okresy tejto malej pobaltskej krajiny sa rozhodli doňho nezapojiť.

Tallinn už v roku 2013 zaviedol bezplatnú verejnú dopravu v autobusoch, električkách a neskôr aj vo vlakoch pre registrovaných obyvateľov a tento krok údajne slávil veľký úspech. Radnica uvádza, že pomohol tvorbe pracovných miest, odľahčil dopravu a priniesol výrazné príjmy z daní.