Vláda zlikviduje samosprávy a privedie ich na mizinu, Únia miest žiada prezidentku Čaputovú o pomoc

Únia miest Slovenska (ÚMS) plánuje v najbližších dňoch požiadať prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o pomoc. Na stretnutí ju chce poprosiť, aby sa postavila na stranu samospráv a pomohla ochrániť mestá a obce pred ich likvidáciou zo strany štátu.

Hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová uviedla, že sa na tom zhodli zástupcovia členských miest ÚMS na štvrtkovom online prezídiu.

Únia tvrdí, že doteraz využila všetky svoje legitímne možnosti na to, aby vyzvala štát k spolupráci so samosprávami a našli tak spoločné riešenie v aktuálnej kríze, ktoré pomôže ľuďom a zároveň bude rešpektovať existenčné fungovanie miest a obcí.

Prezident ÚMS Richard Rybníček uviedol, že im sily aj riešenia pomaly dochádzajú. „Snažíme sa so cťou a zodpovedne voči našim obyvateľom zvládnuť všetky náročné krízy, jednu po druhej, no bojovať popri tom ešte aj zo štátom, ktorý má evidentne záujem samosprávy zlikvidovať, to je už nad naše sily. Neviem, ako toto všetko zvládneme,“ povedal.

Zároveň zhodnotil, že sú svedkami najcentralistickejšej vlády v histórii Slovenska a autoritátskych praktík niektorých jej členov.