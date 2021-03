aktualizované 14. marca 17:17

Vladimír Pčolinský sa vzdal funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Počas nedeľňajšieho pojednávania Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku to médiám povedala jeho právna zástupkyňa Eva Mišíková. Vladimír Pčolinský mal žiadosť o vzdaní sa funkcie podľa jej slov v nedeľu doručiť aj prezidentke a vláde Slovenskej republiky.

Nebol zbavený mlčanlivosti

Advokátka doplnila, že Vladimír Pčolinský už nechce byť činný ani vo verejnom živote. Zároveň potvrdila, že jej klient zatiaľ nebol zbavený mlčanlivosti.

Mišíková stále namieta kolúznu väzbu pre jej klienta aj dôvodnosť vznesenia obvinenia voči jeho osobe. Ako ozrejmila, na nedeľňajšom konaní na ŠTS prebehli prednesy prokurátora a obhajoby v zastúpení klienta. Prokuratúra podľa jej slov predložila ako dôkazy iba výpovede Borisa B. a Ľudovíta M. Vladimír Pčolinský sa zasa vyjadril ku všetkým skutočnostiam a na svoju obhajobu uviedol, prečo sa daného skutku nemohol dopustiť.

Čaká sa na rozhodnutie

Na otázku, prečo sa Vladimír Pčolinský vzdal funkcie riaditeľa SIS, odpovedala, že si zjavne premyslel, či vôbec má zmysel v takýchto pomeroch vykonávať túto funkciu. Nasledovať by teraz malo to, že súd sa oboznámi so všetkými vyjadreniami procesných strán a následne vyhlási rozhodnutie, či ponechá Vladimíra Pčolinského vo väzbe alebo ho prepustí zo zadržania. Samotný Vladimír Pčolinský vníma toto obvinenie podľa Mišíkovej ako diskreditáciu jeho osoby.

Advokátka tiež potvrdila, že Vladimír Pčolinský ešte ako riaditeľ SIS vo februári tohto roka podal na Úrad inšpekčnej služby trestné oznámenie. Nekonkretizovala, čo bolo predmetom trestného oznámenia, keďže je viazaná mlčanlivosťou. Uviedla však, že sa to týka tohto prípadu a aj ďalších.

ŠTS v nedeľu od 10:00 rozhoduje o vzatí riaditeľa SIS do väzby. Vladimír Pčolinský čelí podozreniam, že vzal úplatok 40-tisíc eur od podnikateľa Zoroslava Kollára. Vyhlásenie rozhodnutia sa očakáva v nedeľu po 18:00.