Vládna novela zákona o verejnom obstarávaní sa podľa Transparency bude meniť, poslanci pripravujú viacero úprav

Ostro sledovaná vládna novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra Štefana Holého (nominant Sme rodina) a predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslava Hliváka sa ešte bude meniť.

Očakáva to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (Transparency) po rokovaní parlamentných výborov o navrhovaných zmenách vo verejnom obstarávaní.

„Koaliční poslanci pripravujú viacero úprav, vrátane častí, ktoré ako nebezpečné kritizovali aj Transparency a ďalšie mimovládky,“ informovala organizácia na sociálnej sieti. Národná rada SR bude o novele rokovať v druhom čítaní na 40. schôdzi, ktorá sa začína vo štvrtok 16. septembra popoludní.

Budovanie novej štátnej IT platformy

„V prvom rade zrejme nedôjde k rýchlemu rušeniu Rady ÚVO a presunu rozhodovania o námietkach do rúk jedného človeka – šéfa ÚVO,“ uviedla mimovládka s tým, že rada zrejme zostane fungovať aj na rok, do plného rozbehu správneho súdnictva, na ktoré ma agenda postupne prejsť. Časť poslancov sa podľa Transparency stotožňuje aj s výhradami voči povinnosti nakupovať cez jedinú štátnu elektronickú platformu.

„Verejné subjekty dnes (16. septembra pozn. redakcie) využívajú na súťaže aj rôzne súkromné nástroje, ktoré by novela vyšachovala z hry. Návrh pritom pre takýto vážny zásah do hospodárskej súťaže neposkytuje jasné zdôvodnenie a otázna je aj efektivita budovania novej štátnej mega IT platformy,“ upozorňuje organizácia.

Zvýšené riziko korupcie a machinácií

Náročnejšie bude podľa mimovládky aj zastaviť problematické tendre, keďže pozícia ÚVO sa oslabuje a pri časti súťaží bude možné uzatvárať zmluvy s dodávateľmi aj bez ohľadu na námietky.

„Odvrátenou stranou zrýchlenia a zjednodušenia nákupov tak zostáva zvýšené riziko korupcie, kolúzií a machinácií,“ poznamenala organizácia.

Dostatočnou poistkou proti takýmto praktikám podľa nej nemusia byť ani vyššie sankcie či profesionalizácia obstarávania cez odborných garantov, pretože aj odborne spôsobilé osoby boli v minulosti často účastníkmi kartelových dohôd.

Pokus – omyl

„Vicepremiér Holý aj šéf ÚVO Hlivák pri obhajobe novely argumentovali nutnosťou zjednodušovať obstarávania pre čerpanie prostriedkov z európskeho plánu obnovy. Aj oni však pripúšťajú, že viaceré zmeny sa nemusia v praxi napokon osvedčiť a sú pripravení opäť ich otvárať,“ podotýka Transparency.

Za prekvapujúce považuje, že experimenty so zásadným dosahom na možnosti verejnej kontroly sa stále pripravujú skôr na spôsob „pokus – omyl“, bez dôkladnej dátovej a dopadovej analýzy. „Zákon o verejnom obstarávaní patrí k najupravovanejším normám v našom právnom poriadku,“ upozornila organizácia.