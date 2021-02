Vládne noviny sa chystajú už mesiace. Odpadli Matovičovi od chuti?

Plán vydávať vládne noviny je zahalený nejasnosťami. Podľa reakcie úradu vlády sa pripravuje verejné obstarávanie. Prvé sondovanie o tlači a distribúcii novín sa udialo ešte vlani v septembri. Kedy ich ľudia dostanú do schránok, je otvorené.

Noviny majú informovať o tom, čo premiér Igor Matovič (OĽaNO) a jeho ministri pre občanov urobili. Záhadou je, prečo úrad vlády nevyrobí digitálne noviny, ale usiluje sa o ich papierovú podobu a doručenie do každej domácnosti.

Vláda zároveň čelí kritike, že sa na ich výrobu použijú peniaze daňových poplatníkov. Okrem toho hrozí, že občanom takto kabinet bude posúvať prefiltrované informácie bez kritického obsahu. Môže sa preto stať, že svojim obsahom budú pripomínať skôr leták, ktorý nevzbudí záujem verejnosti.

Ešte nevyhlásili ani verejné obstarávanie

Úrad vlády je zatiaľ na informácie súvisiace s novinami skúpy na slovo. Nie je jasné, koľko financií by si zhruba vyžiadalo vydávanie vládneho periodika a kto by sa podieľal na písaní textov. Zrejme by to boli tlačové oddelenia ministerstiev.

„Projekt je v procese prípravy verejného obstarávania a nebudeme k nemu do vyhlásenia verejného obstarávania poskytovať žiadne informácie,“ vyjadril sa pre portál Webnoviny.sk tlačový a informačný odbor úradu vlády.

Dvojsečná zbraň

Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský uviedol, že naposledy počul debatu o tejto veci po voľbách a odvtedy na koaličnej rade debata nepokročila.

„Mám pocit, že žiadne sa nerobia. Na koaličnej rade o tom nikto nehovoril,“ odpovedal na otázku, či pokročili prípravy vládnych novín.