Vládne opatrenia trápia samosprávy, Košice dane nezvýšia ale budú musieť zodvihnúť mestské poplatky

Viaceré slovenské mestá zvýšia od budúceho roka dane, ide o nevyhnutnú odpoveď samospráv na vládne balíčky, ktoré extrémne zaťažia ich rozpočty. V Košiciach sa podľa magistrátu dane zvyšovať nebudú. Výška sadzieb dane z nehnuteľností vrátane zliav pre nízkopríjmové skupiny zostanú aj v nasledujúcom roku zachované. Košiciam však pre politiku vlády chýbajú milióny eur na zabezpečenie všetkých služieb daných zo zákona a ďalší rozvoj. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Finančná záťaž samospráv

„Medziročný nárast výdavkov súvisiaci s rôznymi vládnymi opatreniami a balíčkami, ktorý musíme zapracovať do nášho rozpočtu, predstavuje bezprecedentnú sumu 34,2 milióna eur. Všetky legislatívne zásahy štátu do financovania samospráv a prenesenia finančnej záťaže na rozpočet mesta znamenali len za uplynulé štyri roky pre Košice zvýšenie výdavkov o vyše 81 miliónov eur, zatiaľ čo príjmy z podielových daní nám za rovnaké obdobie narástli iba o necelých 49 miliónov eur. Doplatili na to Košičania, pretože rozdiel vo výške 32 miliónov eur muselo mesto vykryť z iných zdrojov rozpočtu. Keby sme tieto finančné zdroje mali k dispozícii, mohli sme opraviť viac ciest, mostov alebo chodníkov, skvalitniť dopravu alebo investovať do ďalších oblastí rozvoja mesta,“ uviedol riaditeľ magistrátu mesta Marcel Čop.

Podľa vedúcej ekonomického oddelenia magistrátu mesta Košice Marty Kažimírovej je okrem rôznych vládnych zásahov značne problematické zostavovať rozpočet v čase, keď je dvojciferná miera inflácie a v energetickej kríze kolíšu ceny energií. Aby mesto mohlo vôbec zostaviť vyrovnaný programový rozpočet na roky 2023 – 2025, je nútené pristúpiť aj k viacerým nepopulárnym opatreniam.

Zaplatia to občania

„Aj napriek mnohým úsporným opatreniam a veľkému škrtaniu investícií sme sa pri príprave rozpočtu na budúci rok dostali k schodku vo výške 16 miliónov eur. Mrzí nás to, ale museli sme navrhnúť zvýšenie niektorých poplatkov, aby vôbec mohlo mesto v budúcom roku fungovať. Nešli sme až na hranu, naopak, snažili sme sa, aby dopady týchto krokov na seniorov, zdravotne postihnutých, sociálne slabších alebo ľudí v hmotnej núdzi boli čo najmenšie. Ak poslanci schvália naše návrhy zmien VZN, mesto môže získať dodatočných 8,5 milióna eur. Na zvyšných 7,5 milióna eur si budeme musieť zobrať úver, lebo všetky ostatné možnosti získania dodatočných finančných zdrojov sme už vyčerpali,“ uviedla Kažimírová.

To je aj dôvod, prečo bude štvrtkové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach zaoberať novelizáciou viacerých všeobecne záväzných nariadení (VZN) s cieľom nájsť finančné zdroje na zabezpečenie príjmovej stránky rozpočtu mesta. Poslanci budú prejednávať návrhy VZN o úhradách za poskytované sociálne služby, úpravu cien za pohrebné služby, úpravu miestnej dane za ubytovanie, úpravu poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu, či zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.