Vládne sa mi dobre, vyhlásil premiér Pellegrini a hovorí o splnených cieľoch po vražde Kuciaka

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) – Vláde Petra Pellegriniho sa darí napĺňať ciele, ktoré si pred tromi mesiacmi vytýčila. Tými cieľmi bolo upokojiť atmosféru v spoločnosti, napraviť obraz Slovenska v zahraničí a budovať priateľský štát bez zbytočnej byrokracie.

Nezaoberá sa administratívnymi úkonmi

Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády Peter Pellegrini. V sobotu totiž uplynulo šesť mesiacov od vymenovania jeho vlády, keďže po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej a následných masových protestoch a demonštráciách odstúpil premiér Robert Fico.

Pellegrini pripomenul, že okolnosti, za akých jeho vláda vznikla, neboli optimistické. Na otázku, ako sa mu vládne, keďže nie je zároveň predsedom strany Smer-SD, Pellegrini odpovedal, že sa mu vládne dobre.

„Nemám pocit, že by som mal menšiu autonómnosť, nám komunikácia s vedením strany funguje veľmi dobre. Kontakt s predsedom strany mám kedykoľvek, zatiaľ som sa naozaj nedostal do situácie, kedy by som nemohol niečo urobiť tak, akoby som túžil a chcel urobiť,“ povedal Pellegrini s tým, že pre neho je napríklad výhodou to, že teraz v predvolebnom období sa nemusí zaoberať administratívnymi úkonmi, čo predseda strany musí robiť.

Tri ciele Pellegriniho vlády

Pokiaľ ide o tri ciele, ktoré si vláda vytýčila, Pellegrini priznal, že vláda má ešte čo robiť, ale za ten polrok ich z veľkej miery splnila. „Máme ešte čo robiť, netvrdím, že sme odstránili všetky problémy, ale nikto nemôže namietať našu snahu,“ povedal premiér.

Myslí si, že situácia v spoločnosti sa upokojila, emócie už nie sú tak vybičované. Verejnosť po vražde Kuciaka požadovala odchod vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý momentálne pôsobí ako poradca pre rómsku problematiku u ministerky vnútra Denisy Sakovej.

„Jedinou možnou cestou pre ministerku aj nového policajného prezidenta je svojimi skutkami dokázať, že to boli dobré nominácie. Myslím, že sa im to zatiaľ darí. Teraz to, s čím sa vysporadúvajú, to nie sú nové kauzy, to sú aj dva roky staré veci,“ povedal na margo káuz Pellegrini a dodal, že to nie sú kauzy, ktoré vznikli za jeho vlády.

Okrem toho sa podľa neho stáva, že hoci je niečo zo začiatku kauza, neskôr, keď to už nikoho nezaujíma, vyjde najavo, že to kauza nebola. Takisto poukázal na to, že v týchto týždňoch sme svedkami toho, ako niektorí ľudia, ktorí mali nálepku „nedotknuteľní“, sedia vo vyšetrovacej väzbe.

Škody na medzinárodnej reputácii

Takisto sa podľa neho podarilo napraviť škody, pokiaľ ide o medzinárodnú reputáciu. „Slovensko je vnímané ako dôveryhodné a demokratické, ako partner, ktorý si ctí svoje záväzky. Nezažívam ani len náznak toho, že by sme mali sedieť v kúte a nesedieť za stolom,“ pokračoval šéf slovenskej vlády. V tejto súvislosti zároveň pripomenul, že nás čakajú aj predsedníctva v medzinárodných organizáciách ako OECD či OBSE.

Ďalším záväzkom bolo odstrániť balast, ktorý tu za 25 rokov vznikol, a pokúsiť sa vybudovať priateľský štát, v ktorom chcú ľudia žiť, pracovať, študovať či podnikať bez zbytočnej byrokratickej záťaže.

Odmietol predstavy, že o všetko sa postará voľný trh, je povinnosťou sociálno-demokratickej vlády pomôcť starším a nevládnym. Podľa Pellegriniho jeho vláda za polrok prišla už s niektorými zásadnými zmenami, aj keď nie všetky boli jednoduché. Ide napríklad o masívne investície do zdravotníctva, protibyrokratické zákony, rast mzdy, pribúdajú pracovné miesta, klesá nezamestnanosť.