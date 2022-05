Vládne strany spája jedine odpor k Ficovi. Podľa politológa by si mal Sulík uvedomiť, že upadáme do brutálnej hospodárskej krízy

Vládne strany zatiaľ nemajú záujem o predčasné parlamentné voľby, ale ktovie, s čím všetkým kalkulujú. Pre agentúru SITA takúto mienku vyslovil politológ Juraj Marušiak v súvislosti s koaličným sporom, ako financovať protiinflačnú pomoc rodinám.

Vládne strany podľa politológa spája odpor k Robertovi Ficov a jeho strane Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), a preto neustále opakujú, že by s Ficom do vlády za žiadnych okolností nešli a časť strán hovorí, že ani so stranou Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) do povolebnej koalície.

Nezhody pre zvyšovanie daní

„Neviem, ako chcú vládnuť. Jedine, že by vládli s nezaradenými poslancami. Ak by prišlo k predčasným voľbám, tak istotu účasti v parlamente majú všetky vládne strany okrem Za ľudí. Ale jediný, kto si nezatvára vrátka pred vládnutím, je Boris Kollár,“ poznamenal Marušiak.