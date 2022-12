Vládu môže do riadnych volieb určiť prezidentka, ale poťuknúť parlament k predčasným majú možnosť aj ľudia

Ak parlament nezrealizuje predčasné voľby, vládu do riadnych volieb určí prezidentka. Pre agentúru SITA to povedal politológ Jozef Lenč z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Vláde Eduarda Hegera (OĽaNO) vo štvrtok 15. decembra vyslovili poslanci v Národnej rade (NR) SR nedôveru a v piatok 16. decembra ju oficiálne odvolala aj prezidentka Zuzana Čaputová.

„To, čo spravil Igor Matovič (OĽaNO) v Prezidentskom paláci pri podávaní jeho demisie iba podčiarkuje celé jeho pôsobenie v slovenskej politike. Ako prišiel, tak skončil,“ uviedol Lenč, podľa ktorého sa pri šéfovi OĽaNO nedá nič očakávať.

Voľby v prvej polovici roka

Aj keď mnohí podľa politológa neočakávali, že vláda nakoniec padne, Matovič so svojím správaním spravil všetko pre to, aby vláda padla. To, čo by sme si ale mali všímať je podľa Lenča vyjadrenie prezidentky po samotnom akte odvolania vlády.

Čaputová totiž istým spôsobom parlamentu stanovila termín, kedy má zrealizovať prípravnú fázu na predčasné voľby do národnej rady a nakoniec ich aj vyhlásiť s najneskorším dátumom do konca júna 2023.