Vlaky v slovensko-poľskom pohraničí začnú v lete opäť jazdiť

BRATISLAVA 29. júna (WebNoviny.sk) – Vlaky v slovensko-poľskom pohraničí na trati Medzilaborce – Łupków – Sanok/Rzeszów a späť začnú opäť jazdiť. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) a poľský Polregio obnovujú vlakové spojenie po siedmich rokoch. Dovolenkové vlaky, v Poľsku nazývané Vojak Švejk, budú premávať v letných mesiacoch cez víkendy od 1. júla do 3. septembra. Informoval o tom vo štvrtok slovenský štátny osobný vlakový prepravca.

Spoje na poľskej strane hranice zabezpečí Polregio modernými klimatizovanými motorovými vlakmi s priestorom na prepravu bicyklov a poľským personálom, na slovenskej strane ich bude prevádzkovať ZSSK. Vlaky budú jazdiť v sobotu a nedeľu dvakrát v každom smere – dopoludnia a večer, pričom prvý spoj pôjde z Medzilaboriec len do Sanoku a druhý až do Rzeszówa. Opačne do Medzilaboriec bude prvý vlak odchádzať ráno z Rzeszówa a druhý iba zo Sanoku.

V Medzilaborciach nadviažu na ďalšie spoje

“Vlaky z Poľska budú v Medzilaborciach nadväzovať na ďalšie spoje. Napríklad z Bratislavy sa turista môže dostať nočným vlakom do Humenného, odtiaľ ráno do Medzilaboriec a prestúpiť na vlak do Poľska,” povedal riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček.

Cesta železnicou vedie cez Łupkówsky tunel, ktorý pretína slovensko-poľskú štátnu hranicu, do turisticky atraktívneho poľského regiónu Bieszczady. Vlaky, ktorú budú zo Sanoku pokračovať do Rzeszówa, majú v tejto stanici prípoje až do Varšavy, Gdanska či Gdyne.

ZSSK vypravuje okolo 1 450 vlakov denne

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. vznikla ako samostatný osobný dopravca začiatkom roku 2005. Je jednou z troch nástupníckych spoločností bývalých jednotných železníc. Má základné imanie 212,44 mil. eur a jej jediným akcionárom je štát v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR. Spoločnosť vykonáva osobnú dopravu vo verejnom záujme na základe objednávky štátu a od decembra 2016 opäť prevádzkuje komerčné InterCity vlaky bez podpory štátu. ZSSK vypravuje priemerne 1 450 vlakov denne, zastavuje na 697 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po viac než 2 800 kilometroch tratí na Slovensku.

Poľská spoločnosť Przewozy Regionalne, spółka z o. o., majiteľ značky Polregio, má centrálu vo Varšave a pätnásť regionálnych pobočiek v krajine. Spoločnosť podľa vlastného portálu vznikla v roku 2001 pôvodne v rámci skupiny poľského národného železničného prepravcu PKP S. A. a v roku 2008 z tejto skupiny vystúpila. Hlavným akcionárom spoločnosti je Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. s podielom 50 % a jeden hlas, zvyšné podiely patria samosprávam regionálnych vojvodstiev. Przewozy Regionalne (Polregio) sú najväčším osobným vlakovým dopravcom v Poľsku, ročne prepravia 80 miliónov cestujúcich.