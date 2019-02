Vlaky ZSSK v roku 2018 priemerne meškali 1,7 minúty

BRATISLAVA 8. februára 2019 (WBN/PR)

Oproti predchádzajúcemu roku prišlo do cieľa načas o 5 000 vlakov viac

Najčastejšími príčinami meškaní boli cestujúci, znížená traťová rýchlosť a cudzie vplyvy

Vlaková doprava je pre cestujúceho najbezpečnejším spôsobom prepravy

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypravila za rok 2018 celkovo 544 364 vlakov, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2017 nárast o 3,31 %. Z celkového počtu vypravených vlakov prišlo do cieľovej stanice načas viac ako 478-tisíc vlakov. (Oproti predchádzajúcemu roku prišlo do cieľa načas o vyše 5 000 vlakov viac). Cestujúci čakali na meškajúci vlak v cieľovej stanici v priemere 16 minút (v roku 2017 to bolo 17 minút), čo pri zohľadnení všetkých vypravených vlakov predstavuje priemerné meškanie vlakov ZSSK v roku 2018 1,7 minúty. (Priemerné meškanie v roku 2017 bolo 1,73 minúty).

„V roku 2018 sme vypravili takmer 550-tisíc vlakov. Pri takom vysokom čísle nie je štatisticky možné, aby niektoré spoje nemeškali. Ani naše vozidlá nemôžu byť stopercentné po celý rok, dvadsaťštyri hodín sedem dní v týždni. Navyše, na nehody či iné mimoriadnosti sa pripraviť nedá, veď za rok 2018 sme mali 970 zrážok so zverou, automobilmi či ľuďmi v koľajisku. Vždy sa snažíme urobiť pre cestujúcich maximum, aby sme ich čo najrýchlejšie dopravili do cieľa. Okrem toho modernizujeme náš vozidlový park a na trate nasadzujeme stále novšie vozidlá – rušne, vozne, ucelené súpravy. Veľmi sa tešíme, že tento rok začneme výrazne vylepšovať komfort a spoľahlivosť vlakov na severnom a strednom Slovensku. Úspešne sme dotiahli do konca najväčší tender v našej histórii s elektrickými jednotkami i komplikovaný tender pre dieselovú trakciu. Prvé vlaky prídu na stredné Slovensko už tento rok. Ich spoľahlivosť je zmluvne výrazne posilnená,“ vysvetľuje Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Meškania vlakov sú často spôsobené objektívnymi príčinami, ktorými sú napríklad sledy vlakov (zmeškané vlaky odstavia alebo zablokujú na trase iné vlaky), cielene vyvolané meškania (čakanie prípojných vlakov na zmeškané vlaky), výluky (stavebné práce realizované Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) na mnohých úsekoch železničných tratí) či nehodové udalosti (strety s automobilmi, lesnou zverou či, žiaľ, osobami). Najväčší podiel na celkovom meškaní vlakov z hľadiska počtu minút mali v roku 2018 cudzie vplyvy (63,16 %), 19,76 % bolo meškanie z viny ŽSR a 17,09 % zameškaných minút bolo z viny ZSSK.

Vlaky ZSSK v roku 2018 najčastejšie meškali z dôvodu zvýšenej frekvencie cestujúcich (nástup a výstup), a to v počte 179 474 prípadov v celkovej výške 224 177 minút (cca 3 736 hodín). Druhou najčastejšou príčinou nedochvíľnosti vlakov ZSSK je prechodné zníženie traťovej rýchlosti, ktoré spôsobilo vyše 173-tisíc meškaní v celkovej výške 280 546 minút (asi 4 675 hodín). Na treťom mieste skončili cudzie vplyvy. Tento dôvod meškaní sa vyskytol v 132 285 prípadoch v celkovej výške 157 085 minút (2 618 hodín).

Pod vlakové meškania sa v roku 2018 podpísalo aj niekoľko mimoriadnych nehôd. Dňa 3. 2. 2018 musela byť z dôvodu pádu nákladného motorového vozidla na trať medzi Považskou Bystricou a Púchovom prerušená doprava na oboch koľajach. Nehoda ovplyvnila prevádzku vlakov na trati Bratislava – Žilina, ale aj do/z Českej republiky – odrieknuté boli 4 vlaky a 18 vlakov vykázalo meškanie v celkovej výške 755 minút (takmer 13 hodín). Večer 16. 3. 2018 v železničnej stanici Pezinok vrazil rušeň iného dopravcu do osobného vlaku ZSSK, v dôsledku čoho bolo zranených 15 cestujúcich a poškodené HKV. Okrem toho vtedy muselo byť odrieknutých 5 vlakov a zmeškaných bolo spolu 14 vlakov, pričom celková výška meškania dosiahla 782 minút (13 hodín).

K významným faktorom, ktoré ovplyvňujú pravidelnosť vlakovej dopravy, patrí aj počasie. Dňa 18. 3. 2018 spôsobili mínusové teploty a silný vietor na východnom Slovensku meškanie až 79 vlakov, pričom celková výška meškania sa vyšplhala na 1 670 minút (takmer 28 hodín).

Nočnou morou železničiarov sú meškania spôsobené nehodovými udalosťami, medzi ktoré patria strety s motorovými vozidlami či zrážky s osobami, ktoré sa pohybujú v koľajisku. Keďže v prípade týchto nešťastí sa meškanie môže vyšplhať aj na viac ako hodinu a pol, štatistiku to ovplyvňuje veľmi negatívnym spôsobom. Celkové meškanie totiž v takýchto prípadoch závisí od príslušníkov polície, ktorí udalosť vyšetrujú. Odchod vlaku z miesta nehody je možný až po ich súhlase.

Najtragickejším mesiacom roka 2018 sa stal január, kedy pod kolesami vlaku prišlo o život 8 osôb. Hneď v prvý januárový týždeň došlo k usmrteniu dvoch osôb. Najprv dňa 2. 1. 2018 vlak Os 7304 zrazil osobu, v dôsledku čoho došlo k neplánovanej výluke na trati Vlkanová – Radvaň a rozsiahlym meškaniam 10 vlakov (6 osobných vlakov a 4 rýchliky) v rozsahu 60 – 261 minút. Na sviatok Troch kráľov (6. 1. 2018) vlak IC 525 zrazil osobu, čo spôsobilo prerušenie dopravy v úseku Trenčianske Bohuslavice – Trenčín-Zlatovce na takmer 5 hodín. Vlak InterCity meškal 310 minút a udalosť zasiahla aj ďalšie 3 vlaky, ktoré meškali od 50 do 75 minút. Dňa 12. 1. 2018 sa vlak dopravcu LEO Express zrazil s osobou v dôsledku čoho meškalo aj 6 vlakov ZSSK (IC, EN, 2 R, Os, Sv) v priemere asi 70 minút (minimálne 10, maximálne 123 minút).

Kým pohyb v koľajisku môže byť naozaj smrteľne nebezpečný, našťastie stále platí, že slovenská osobná vlaková doprava je tým najbezpečnejším spôsobom prepravy. Za posledných 15 rokov (t. j. od vzniku spoločnosti) ZSSK nezaznamenala ani jeden prípad úmrtia cestujúceho vo vlaku z dôvodu jeho nehody.

