Vlasko nebude ďalej hrať za Spartak Trnava, nesadol si s trénerom Látalom

TRNAVA 6. augusta (WebNoviny.sk) – Ján Vlasko nebude pokračovať v tíme úradujúceho majstra FC Spartak Trnava, dôvodom sú zlé vzťahy s trénerom Radoslavom Látalom.

Požiadal o preradenie do „béčka“

Dvadsaťosemročný kreatívny stredopoliar sa už nepripravuje s A-tímom, v nedeľu nastúpil za rezervné mužstvo v stretnutí proti Šali v rámci tretej najvyššej súťaže. Informuje o tom Trnavský hlas.

„Všade vo futbale sa stáva, že si hráč a tréner občas nepadnú do oka. Požiadal som, aby ma v klube preradili do ‚béčka‘. Mám čas do konca mesiaca, aby som si našiel nový angažmán. Či to bude na Slovensku alebo v zahraničí, to sa uvidí. Pre Trnavu som sa vždy snažil odovzdať maximum. Chalanom držím palce, aby dotiahli úspech z minulej sezóny do naplnenia sna v podobe Ligy majstrov. Budem sa tešiť z trnavských víťazstiev s nimi,“ povedal Vlasko.

Strelil dôležitý gól v predkole Ligy majstrov

Práve rodák z Bojníc bol jedným zo strojcov úspechu Trnavčanov, keď strelil dôležitý druhý gól na trávniku poľskej Legie Varšava v rámci 2. predkola LM. Trnava vyhrala vonku 2:0, doma prehrala 0:1 a postúpila ďalej. V utorkovom prvom dueli 3. predkola sa predstaví na ihrisku Crvenej zvezdy Belehrad.

Spartak sa teraz bude obzerať po náhrade za Vlaska, v hre je údajne český záložník Kamil Vacek zo Slasku Vroclav, ktorý hrával v kluboch ako Sparta Praha, Chievo Verona či Maccabi Haifa. „Je to jeden z futbalistov, ktorý je v našom zornom uhle, tréner Látal ho pozná z poľskej ligy,“ povedal generálny manažér Trnavy Pavel Hoftych.