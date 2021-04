Vlastník zaseknutej lode Ever Given žiada majiteľov nákladu, aby sa podieľali na náhrade škody

Japonský majiteľ mohutnej nákladnej lode, ktorá takmer na týždeň zablokovala Suezský prieplav a zastavila tak globálny obchod, žiada vlastníkov nákladu o zdieľanie nákladov za škody, ktoré požadujú egyptské orgány.

Škoda za deväťsto miliónov dolárov

Spoločnosť Shoei Kisen Kaisha Ltd. v piatok uviedla, že požiadala niekoľkých majiteľov približne 18-tisíc kontajnerov, ktoré prepravovala, aby sa podieľali na zaplatení škody. Systém zdieľania škôd sa často používa pri námorných nehodách krytých poistením.

V prípade uviaznutej lode Ever Given by sa mala náhrada škody pohybovať na úrovni asi 916 miliónov dolárov (približne 755 miliónov eur).

Loď sa zasekla na brehu prieplavu

Štyristo metrov dlhá a 200-tisíc ton ťažká loď sa 23. marca vzpriečila v prieplave a zasekla sa na brehu. Jej uvoľnenie okrem iného zahŕňalo flotilu silných remorkérov a bagrovacích plavidiel, ktoré odbagrovali 30-tisíc kubických metrov bahna a piesku.

Cez Suezský prieplav prechádza zhruba 12 % svetového obchodu. Podľa dát časopisu Lloyd’s List, ktorý sa venuje nákladnej preprave, blokáda prieplavu denne bránila preprave tovaru v hodnote viac ako 9 miliárd dolárov.