Vlastníte rodinný dom? Na jeho zateplenie môžete získať 8800 eur

BRATISLAVA 10. júla (WebNoviny.sk) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo tretiu výzvu na získanie príspevku na zateplenie rodinných domov.

Majitelia domov starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na zatepľovanie 8 800 eur. “Oproti predošlej výzve zvyšujeme maximálnu podporu zo 6500 eur na 8800 eur a otvárame túto možnosť pre širší okruh našich občanov,“ povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd).

Žiadosti o príspevok bude podľa ministerstva možné elektronicky podávať od 1. augusta do 31. októbra tohto roka alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený pre päťsto žiadostí. “Podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov príspevok možno poskytnúť do výšky 40 % oprávnených nákladov, najviac 8800 eur,” uviedla rezortná hovorkyňa Karolína Ducká.

Do nákladov na zateplenie rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom a podpora sa týka viacpodlažného rodinného domu s celkovou podlahovou plochou do 300 štvorcových metrov. Informácie o podmienkach poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na www.zatepluj.sk.