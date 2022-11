Vlastníte strelnú zbraň a nemuseli ste k nej mať papiere? Nezabudnite na svoje povinnosti, inak sa stane ilegálnou

Do 31. januára 2023 treba požiadať o zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu na zbrane, inak sa stanú ilegálnymi. Nové povinnosti stanovila novela zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorá je účinná od 1. februára 2022.

„Upozorňujeme majiteľov strelných zbraní, aby tieto povinnosti neodkladali na január 2023 z dôvodu možného predĺženia lehôt na vybavenie jednotlivých žiadostí,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová.

Čas sa pomaly kráti

Osoba, ktorá má v držbe zbraň, na ktorú nebolo pred účinnosťou novely potrebné mať zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo zaevidovanie zbrane a od 1. februára 2022 sa to vyžaduje, môže o to požiadať do 31. januára 2023.

Ten, kto má k 1. februáru 2022 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať pred účinnosťou novely zákona výnimku udelenú ministerstvom, sa považuje za osobu, ktorej bola udelená výnimka na túto zbraň.

Držba môže byť ilegálna

Tu platí podmienka, že musí vlastniť zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu. „Ak nie je k 1. februáru 2022 držiteľom takejto skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, môže o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie požiadať do 31. januára 2023,“ uviedla Bárdyová.

V prípade, že tak neurobí alebo mu policajný útvar nevydá zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, držba zbrane bude v rozpore so zákonom.