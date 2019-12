Vlček by nemenil zloženie „káštvorky“, olympijskú účasť však úspešná štvorica nemá istú

Rýchlostná kanoistika je jedným z odvetví, ktoré sa pravidelne objavujú v popredí výsledkovej listiny ankety Športovec roka na Slovensku. V edícii 2019 ju v elitnej trojici medzi kolektívmi zastupoval štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek súťažiaci na 500 m trati . „Káštvorka“ si koncom augusta v maďarskom Szegede vybojovala bronz na majstrovstvách sveta a ešte podstatnejšie bolo, že získala pre Slovensko olympijské miestenky do Tokia.

Dúfa v prenikavý výsledok

„Je to pre nás fantastický pocit, ak si nás ako rýchlostných kanoistov všimnú a ohodnotia v takejto ankete. Je to vždy pocta byť medzi najlepšími športovcami v krajine. Dúfam, že v nasledujúcom roku dosiahneme ďalší prenikavý výsledok a dostaneme sa ešte vyššie,“ zaželal si v rozhovore pre agentúru SITA najskúsenejší zo spomenutého kvarteta Erik Vlček, ktorý 29. decembra oslávi už 38. narodeniny.

Zverenci trénera Petra Likéra potvrdili v Szegede príslušnosť medzi svetovou špičkou. V semifinále dosiahli najrýchlejší čas a v mimoriadne tesnom finále obsadili tretie miesto o štyri stotiny sekundy pred štvrtými Rusmi. „Bol to pre nás veľmi náročný rok, nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Išlo o olympijské miestenky a to je dôležité nielen pre nás osobne, ale aj pre celý šport. Ak by sme ich nezískali, rýchlostná kanoistika by okrem jedného kajakára nevedela nikoho poslať na olympiádu. Náš šport by potom nemal takú pozornosť. Nerobili sme to pre seba, ale pre celé športové odvetvie. Veľa krajín postavilo na MS veľmi kvalitné štvorkajaky. To sa odzrkadlilo aj na samotných pretekoch. Finálová jazda bola naozaj veľmi vyrovnaná,“ pokračoval komárňanský rodák.

Vybojovali štyri olympijské miestenky

Baláž, Vlček, Zalka a Botek vybojovali pre Slovensko štyri olympijské miestenky, ale ani jeden z nich nemá stopercentnú istotu, že sa v Tokiu predstaví. Miestenky totiž nie sú na meno a záujemcov o letenky do Japonska je viacero. Veď aj členovia štvorkajaka súťažiaceho na neolympijskej kilometrovej trati získali v Szegede bronzové medaily. „Nikdy si nemôžete povedať, že ste sedeli v lodi, ktorá získala miestenku, tak máte istotu olympiády. Na druhej strane, nevidím dôvod na zmenu posádky. Sme rýchli, ukázali sme kvalitu, ale máme aj rezervy a vieme byť ešte rýchlejší. Najmä verím, že sa nestane nič vážne a nebudú nás trápiť zranenia či choroby,“ hovoril držiteľ sedemnástich medailí z MS.

Ak Vlčeka nezradí zdravie a udrží si výkonnosť, mal by sa počas nasledujúceho leta predstaviť už na šiestej olympiáde v rade. Na podujatiach „pod piatimi kruhmi“ nechýbal nepretržite od roku 2000. „Olympiáda je vždy špecifická. Preteky sa väčšinou konajú na miestach, kde sa bežne nejazdí. Sú to športoviská vytvorené iba špeciálne pre účel olympijských hier. Navyše, v Japonsku budú náročné klimatické podmienky, nepríjemná kombinácia vlhkosti a tepla. Bude záležať na detailoch, pripravenosti jednotlivých posádok a rozhodovať budú maličkosti,“ dodal Vlček pre agentúru SITA.