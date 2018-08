Vlček a Tarr vybojovali 5. miesto, slovenský štvorkajak skončil v A-finále šiesty

BRATISLAVA 26. augusta (WebNoviny.sk) – Piate, šieste a siedme miesto si vyjazdili slovenskí reprezentanti v nedeľňajšom finálovom bloku v rámci záverečného dňa majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike v portugalskom Montemor-o-Velho (23.- 26. 8.).

Piate miesto do slovenskej bilancie pridali skúsení kajakári Erik Vlček, Juraj Tarr v K2 500 m, šiesta bola Ivana Mládková v K1 200 m a siedmu priečku si pripísal štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Milan Fraňa, Csaba Zalka, Tibor Linka v A-finále na 500 m.

Podľa Vlčeka neboli dostatočne rýchli

Vlček a Tarr v K2 na 500 m boli favoritmi na zisk jednej z medailí v tejto už neolympijskej disciplíne. Zlato získali spolu pred štyrmi rokmi na MS v Moskve, ale aktuálne v Portugalsku im to nevyšlo.

Slovenskí reprezentanti od začiatku pádlovali na štvrtom až piatom mieste. Tri lode, neskorší medailisti, im opticky ušli na niekoľko metrov. Slováci sa zrýchlením v závere snažili dostať dopredu, ale napokon ich o čosi predstihli aj Francúzi Cyrille Carre a Francois Mouget.

„Nebola to naša jazda, neboli sme dostatočne rýchli. Nevyťažili sme z toho všetko, na čo máme. Neviem, kde sa stala chyba. Stávajú sa aj také veci,“ uviedol Erik Vlček pre RTVS. „Máme jednu medailu, čo je lepšie ako žiadna. Chceli sme však medailu aj z kádvojky, bohužiaľ, nevyšlo to. Hlavu hore, ideme ďalej,“ doplnil svojho dlhoročného kolegu Juraj Tarr.

Vlček a Tarr si opäť spolu sadli do lode v disciplíne K2 po dvoch rokoch a neľutujú to. „Dobre sme si zasúťažili a užívali si to zasa spolu v lodi s Ďurom. Škoda, že sme to neukončili medailou, ale snáď ešte budeme mať príležitosť,“ doplnil Erik Vlček. Tridsaťšesťročný rodák z Komárna si vďaka striebru v K4 1000 m v Montemor-o-Velho vylepšil jagavú bilanciu z MS na 10 zlatých – 3 strieborné – 3 bronzové medaily.

Slovenský štvorkajak siedmy

Mladý slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Milan Fraňa, Csaba Zalka, Tibor Linka skončil na siedmom mieste v A-finále pretekov K4 500. Majstrami sveta sa stali Nemci, striebro si vybojovali Španieli a bronz Maďari.

Slováci zaostali za víťazmi o 2,540 s, ale pod seba dostali posádky Česka a Portugalska. K4 500 m bude na OH 2020 v Tokiu olympijskou disciplínou, čo je zmena oproti OH 2016 v Riu, kde sa jazdila tisícka a Slováci tam vybojovali striebro.

V samom závere súťažného programu MS 2018 sa ešte predstavia kanoistka Lucia Valová, kajakárka Mariana Petrušová a kajakár Marek Krajčovič v pretekoch na 5000 m.