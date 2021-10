Vlčie maky s Danom Bártom prichádzajú s novinkou Kážu sa mi ženiť

V lete tohto roka vydali Vlčie maky album Horehronie, na ktorom umne kombinujú slovenské ľudové piesne s jazzovým prevedením. Aktuálne predstavujú prvý singel z tohto albumu, dueto s Danom Bártom Kážu sa mi ženiť.

Ľudovú skladbu Kážu sa mi ženiť poznáme na Slovensku v dvoch verziách – oravskú a horehronskú, ktoré sa mierne odlišujú vo svojom texte. Práve druhá, verzia z obce Heľpa, sa nachádza na albume Horehronie a Vlčie maky ju v modernej jazzovej podobe uvádzajú ako svoj jesenný singel. „Skladba Kážu sa mi ženiť sa mi zapáčila na prvé počutie a stala sa pre mňa srdcovou, keď sme ju nahrali,“ povedala speváčka Jana Kozáková a dodala: „Klaudio kováč ju krásne zaranžoval a Dan Bárta jej priniesol ďalší rozmer. Keďže text bol v mužskom rode, rozhodli sme sa z piesne spraviť dueto.“

Vlčie maky feat. Dan Bárta – Kážu sa mi ženiť:

Na albume Horehronie sú použité reharmonizačné techniky, aranžér projektu Klaudius Kováč hľadal inšpiráciu v klasickej a jazzovej hudbe. Aj vďaka dôrazu kladenému a na rytmické obohatenie znejú tradičné horehronské ľudové piesne na albume veľmi moderne. „Do štúdia som si na túto skladbu pozvala českého speváka, ktorý je známy aj projektami Illustratosféra či J.A.R. – Dana Bártu,“ prezradila speváčka projektu Jana Kozáková. Spevák bol pre ňu prvou voľbou, a preto bola veľmi rada, keď súhlasil. „Dan mal v lete veľa koncertov na Slovensku. Z jedného odbehol k nám do štúdia a naspievali sme to spolu. Aj vďaka tomu vznikli v strede piesne krásne improvizácie, ktoré sme vytvorili priamo v štúdiu. Spolu s producentom Petrom Dobríkom sme dotvárali, kto bude spievať, ktorý verš a vymysleli sme aj zaujímavý vokál na konci piesne,“ povedala J. Kozáková. Okrem toho prezradila aj to, že v zahraničí nám náš folklór závidia, pretože ho máme veľmi rozmanitý.

„Mám rád obecne ľudovú pieseň, nakoľko nie som znalcom ani bohvieako aktívnym vyhľadávačom,“ povedal o svojom vzťahu k ľudovej hudbe Dan Bárta. „Vždy ma to vie rozosmútiť, zasiahnuť, najmä zbor a capella, to sa zväčša neudržím. Mám rád slovenskú melodiku, je blízka tej našej, aj s ohľadom na texty, ktorým rozumiem. Navyše sú v nej také vzrušujúce rozdiely,“ pokračoval spevák, ktorému sa páčil aranžmán aj samotná skladba. V slovenčine sa spoliehal na slovenských kolegov: „Dobre sa mi spievalo, ja si vlastne v slovenčine celkom verím. Školenie som špeciálne nemal, ale tak nejak som spoliehal na to, že keby som to vážne kazil, oni mi povedia a nenechajú ma v tom.“

Videoklip pripravil Peter Dobrík zo záberov z nahrávania v štúdiu a použil aj veľa leteckých záberov z dronu na krásnu slovenskú prírodu. Použité boli aj zábery zo Šumiaca. „Keďže je Dan veľmi zaneprázdnený a snažili sme sa o autentickosť, spoločné zábery sme nakrúcali priamo v štúdiu pri nahrávaní skladby,“ doplnila speváčka Jana Kozáková.

Vlčie maky v súčasnosti aj koncertujú v rôznych slovenských mestách a odozva na aktuálny album Horehronie je veľmi priaznivá. „Keďže projekt sa len dostáva do povedomia ľudí, poslucháči úplne netušia, čo ich na koncerte čaká,“ povedala J. Kozáková a dodala: „Na jednom koncerte mám pocit, že sa ľuďom páčia rýchlejšie skladby a niekde zase tie pomalšie. Kážu sa mi ženiť je jedna z tých, na ktorú reagujú ľudia najviac, keďže ju poznajú.“ Na koncerty chodia milovníci folklóru, jazzu aj klasickej hudby. „Niekedy sa stáva, že vidím v publiku ľudí, ktorí si spievajú všetky piesne od A po Z. To ma veľmi teší,“ prezradila speváčka na záver.

Turné Vlčie maky Horehronie

07.10.2021, 20:00 – Blue note, Nové Mesto nad Váhom

09.10.2021, 18:00 – Evanjelický dom, Liptovský Mikuláš

23.10.2021, 18:00 – Kaštieľ Kubíny, Vyšný Kubín

Projekt z verených zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Iné koncerty mimo turné:

16.10.2021, 18:00- Ministri of Fun, Miss Horehronie, Banská Bystrica

22.10.2021, 18:00 – Robotnícky dom, United Europe Jazz Festival, Banská Bystrica

Vlčie maky – Kážu sa mi ženiť

Hudba: ľudová

Text: ľudový

Aranžmán: Klaudius Kováč

Produkcia vokálov: Peter Dobrík

ISRC: SKM312100101

© 2021 PJ SOUND STUDIO

